CHE PREZZO su questo robot interattivo! Su Amazon risparmi il 15%

Se siete alla ricerca del regalo perfetto per stimolare la curiosità e l'amore per la tecnologia del vostro bambino o bambina, abbiamo trovato su Amazon un robot interattivo che potrebbe essere esattamente ciò di cui avete bisogno. Questo non è semplicemente un giocattolo, bensì un vero e proprio strumento didattico che fonde insieme hardware di ultima generazione e software all'avanguardia, progettato per insegnare le basi della programmazione in un modo che è allo stesso tempo divertente e intuitivo. Inoltre, per rendere questo affare ancora più dolce, vi informiamo che è disponibile un coupon sconto del 15% sulla pagina del prodotto, grazie al quale potrete portare a casa questa meraviglia tecnologica a soli 127,49€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Robot giocattolo Makeblock Codey Rocky Coding, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo robot interattivo è il regalo perfetto per i bambini a partire dai 6 anni che mostrano interesse per la tecnologia, la programmazione e la robotica. È ideato per stimolare la creatività e l'immaginazione dei più piccoli, aprendo loro le porte al mondo del coding in modo divertente e interattivo. Con oltre 10 tipi di moduli elettronici integrati, Codey Rocky vi catturerà con la possibilità di trasformare l'immaginazione in realtà, permettendo ai bambini di realizzare progetti come suonare musica o imitare espressioni facciali.

Ora a prezzo scontato, questo robot programmabile è consigliato per i genitori che desiderano introdurre i loro figli al mondo STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) fin dalla tenera età. Grazie ai tutorial passo dopo passo, che spaziano dalla codifica con blocchi drag-and-drop a quella più avanzata con Python, questo prodotto rappresenta una risorsa educativa che cresce insieme al bambino.

Per coloro che cercano un modo efficace per migliorare le abilità di costruzione, problem solving e creatività dei propri figli, immersi in un ambiente di apprendimento stimolante, questo "giocattolo" si propone quindi come una soluzione ideale. Tra i 10 moduli elettronici sono inclusi sensori di suono, luce e colore, che stimolano l'immaginazione dei bambini, permettendo loro di realizzare progetti creativi come suonare musica, inseguire luci o imitare espressioni facciali.

