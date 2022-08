Se il Samsung Galaxy S22 Ultra è il vostro smartphone preferito, allora non potete rinunciare a partecipare a questo concorso indetto da Mediaworld, che vi permetterà di vincere l’attuale top di gamma del produttore effettuando una spesa di soli 50€ entro il 31 agosto.

Essendo un concorso, servirà ovviamente anche un pizzico di fortuna, dal momento che i partecipanti idonei saranno tantissimi. Leggendo il regolamento del concorso, abbiamo scoperto che potrete aumentare le vostre probabilità di vincita in due diversi modi. Il primo è quello di acquistare prodotti costosi, in quanto per ogni 50€ avrete diritto a una partecipazione. Il secondo metodo per aumentare le vostre chance di vincita consiste nell’acquistare i prodotti a marchio Samsung, dato che quest’ultimi assicurano un valore raddoppiato.

Ad esempio, acquistando un articolo Samsung di 60€ sarà come aver effettuato una spesa di oltre 100€, entrando così in due estrazioni diverse. Se unite entrambi i metodi, è chiaro che le probabilità di vincita aumentano notevolmente, ma ovviamente sta a voi scegliere come approcciarvi alla promozione.

Vale la pena sottolineare che per essere inseriti nell’estrazione occorre avere la carta Mediaworld Club e di effettuare almeno un accesso, entro il 31 agosto, al sito mywonderfulworld.mediaworld.it, ossia quello dedicato al programma fedeltà, pensato in esclusiva per i clienti Mediaworld che vogliono accedere a una serie di servizi aggiuntivi, tra cui i concorsi come questo.

Ciò detto, le estrazioni termineranno il 30 settembre e noi consigliamo di provarci, anche perché i requisiti da rispettare sono alla portata di tutti, mentre la posto in gioco è molto alta, in quanto parliamo di uno dei migliori smartphone del 2022 da oltre 1.000€. Non ci resta che rimandarvi alla pagina del concorso, ricordandovi che si tratta di un’iniziativa unica e a tempo limitato.

