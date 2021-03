Scopri le nuove offerte Venchi in vista di Pasqua!

Facciamo una pausa dalle classiche offerte relative alla tecnologia di oggi, per segnalarvi che sul portale di Venchi sono cominciati gli sconti che vi permetteranno di risparmiare fino al 25% su tantissime leccornie, con tante occasioni da sfruttare anche per Pasqua. Venchi è una delle aziende italiane più longeve nel settore della lavorazione della cioccolata, che dal Piemonte si è diffusa sempre più nel mondo con dolciumi di alta qualità come ad esempio i Gianduioitti, le creme spalmabili, le uova gourmet e tanto altro. Le promozioni presenti sul portale di Venchi, inoltre, potrebbero diventare simpatiche idee regalo da sfruttare per l’ormai imminente festa del papà, quindi vi consigliamo di approfittarne!

Il servizio di acquisti online di Venchi prevede che gli ordini, per avere una maggior conservazione della freschezza e qualità degli oltre 350 prodotti inclusi nel catalogo, vengano spediti in 24/48 ore verso destinazioni come l’Italia, l’Europa, Usa e tanti altri paesi extra europei.

La prima cosa che risalta all’occhio sul sito di Venchi è la presenza di alcuni particolari bundle dedicati alla Pasqua, nonché di quelli dedicati alla festa del papà, con una selezione di deliziose realizzazioni artigianali di alto livello. Nella composizione Gran Gourmet, ad esempio, potrete scegliere un uovo Gran Gourmet nocciolato da 540 grammi, un uovo tradizionale chocolight da 220 grammi della collezione esotica, ed un coniglietto da 100 grammi, con possibilità di acquisto al latte, fondenti, mandorlati o persino al cioccolato bianco.

Qualora, invece, siate interessati più ad alcuni prodotti singoli, vi segnaliamo che sul portale di Venchi è possibile acquistare diversi barattoli di crema spalmabile Suprema XV ad appena 2,94€, oppure le confezioni formato risparmio da 1k di Ovetti di cioccolato per fare grande scorda di queste leccornie.

Insomma, oggi probabilmente non vi imbatterete in altre offerte dolci come quelle proposte da Venchi, quindi il nostro consiglio è semplicemente quello di visitare l'intera proposta sul portale e trovare l'occasione più in linea con i vostri gusti.

