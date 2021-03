xCloud in arrivo su PC? Phil Spencer ci sta già giocando

xCloud in arrivo anche su PC a breve? Phil Spencer ci sta già giocando! Il boss di Xbox è stato immortalato mentre giocava Destiny 2 in aeroporto su un Surface Pro. Lo scatto è stato eseguito e twittato dal responsabile marketing del marchio, Aaron Greenberg, che ha commentato: “Se vi chiedeste cosa faccia Phil mentre aspetta il suo volo, gioca sempre ai suoi giochi Xbox su qualsiasi dispositivo abbia con sé in viaggio!“, ha concluso con il simpatico hashtag ‘XBOSS’.

Il tweet fa parte di una serie di post attui a coinvolgere i fan dell’iconica console di Microsoft, nel viaggio del team di Xbox nel Maryland (ovviamente per l’incontro con Todd Howard e il team di Bethesda sul tema dell’acquisizione della software house). L’undicesimo cinguettio, ovvero quello dello scatto di Phil Spencer, alimenta quindi le speranze di vedere a breve xCloud anche su PC. Dopotutto Greenberg non si sarebbe esposto con dei tweet ad alto livello mediatico, se qualcosa non bollisse in pentola. Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da Microsoft e, come sempre, vi ricordiamo di monitorare Game Division per ulteriori aggiornamenti.

La next-gen di Microsoft è pronta ad offrire alla sua utenza un’esperienza senza precedenti, sia con l’attesissimo servizio streaming proprietario, che con l’introduzione del nuovo browser Microsoft Edge Chromium: a quanto pare gli utenti saranno in grado di sfruttare sulla propria Series X|S Steam, Stadia e GeForce Now (cliccate qui per approfondire).

11/ If you ever wonder what Phil does while waiting for his plane, he is always streaming his Xbox games to whatever device he has with him on the go! #XBOSS 💚🙅🏼‍♂️🎮 pic.twitter.com/6zP2WgAXER — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) March 15, 2021

Sul tema della disponibilità, invece, Xbox Series S è attualmente disponibile su Amazon, ma la console ammiraglia continua a registrare frequenti sold-out. Ciononostante, vi invitiamo a tenere costantemente sott’occhio la pagina prodotto di Xbox Series X, in modo da non farvela scappare non appena tornerà disponibile.