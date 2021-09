Scopri le offerte Back to School sui prodotti Carioca

Il nuovo anno scolastico è ormai iniziato ma, si sa, i primi giorni si rivelano sempre i più difficili, complice la forte emozione e l’arrivo da un lungo periodo di vacanze che, in alcuni casi, potrebbe persino permettervi di non arrivare preparati e a corto di cancelleria. Se rientrate tra questi, non c’è di cui preoccuparsi perché Amazon ha lanciato una nuova tornata di offerte che vi permetterà di acquistare alcuni degli articoli necessari per la scuola a marchio Carioca a prezzi stracciati. Ovviamente tali prodotti verranno spediti attraverso il servizio Prime, in modo che li possiate ricevere a casa il giorno dopo ed essere finalmente pronti per iniziare a studiare.

Un’ottima occasione dunque non solo per recuperare pennarelli e matite colorate, ma anche per abbonarsi ad Amazon Prime qualora non siate ancora iscritti, dato che oltre a beneficiare di tantissime spedizioni gratuite e veloci, potrete accedere a servizi come Prime Video, Audible, Amazon Music, archiviazione illimitata di foto e persino contenuti esclusivi in-game tramite Twich Prime. In questa tornata di offerte sarà possibile trovare poi articoli come la pasta modellabile, perfetta per stimolare la creatività dei bambini e, perché no, anche quella degli adulti. A tal proposito, siamo sicuri che il set Carioca Modelight da 12 bustine saprà farvi trascorrere momenti felici.

Ogni bustina è richiudibile e contiene 50 grammi di pasta modellabile ricca di colori assortiti, i quali potrete miscelare e creare nuove sfumature. Leggera e facile da manipolare, i prodotti a marchio Carioca sono realizzati senza glutine e non sporcano le mani, con il materiale che si andrà ad asciugare automaticamente in meno di 24 ore. La pasta sarà poi riutilizzabile se mescolata con acqua, permettendovi di creare nuove figure ogni volta che lo desiderate. Carioca produce anche bellissimi zaini e, a tal proposito, vi potrebbe interessare il suo zaino Carioca Baby, perfetto per bambini dai 24 mesi. Impermeabile e munito già di matite e pennarelli, tra cui anche 4 schede da colorare. I materiali ottimi ma leggeri, ideali per bambini che devono andare all’asilo.

Diversi altri articoli per il Back to School li troverete ovviamente sulla pagina dedicata di questa iniziativa che consigliamo caldamente di visitare, così come i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

