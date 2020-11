Sky e Netflix a solo 19,90€ per i primi 12 mesi

Se siete alla ricerca di un’ottima promozione per portare nel vostro salotto il meglio dell’intrattenimento televisivo, allora sarete felici di sapere che Sky ha appena riattivato la sua offerta in partnership con Netflix, già proposta questa estate durate i Summer Days, e grazie al quale potrete abbonarvi a Sky HD ottenendo il piano Intrattenimento plus e l’accesso Netflix a soli 19,99€ al mese per i primi 12 mesi, anziché 43,39€!

Si tratta di un’occasione davvero eccezionale per portarsi a casa l’offerta di intrattenimento televisivo di Sky e quella di Netflix, ovvero due dei migliori pacchetti in abbonamento attualmente in circolazione, senza contare che l’adesione vi permetterà di usufruire gratuitamente di Sky Q, ovvero l’ultimo box di controllo di Sky dotato di comandi vocali, oltre 1000 GB di memoria di archiviazione, la possibilità di registrare fino a 4 programmi simultaneamente ed il supporto alle App come Youtube o Dazn, il tutto per offrire all’utente esperienze senza precedenti.

Per chiarezza specifichiamo che la promozione non vi darà accesso all’intero campionario di pacchetti Sky, da cui sono esclusi – ad esempio – Cinema e Sport, ma potrete comunque integrarli alla sottoscrizione tramite il servizio clienti Sky. Quel che otterrete è comunque un affare vantaggiosissimo, specie considerando che la stagione autunno-inverno è quella in cui, soprattutto sui canali Sky, fanno il loro debutto nuovi ed attesissimi show, com’è il caso di Lovecraft Country, attesa serie horro targata HBO e partita proprio in concomitanza della fine del mese di ottobre.

Grazie a questa promozione, dunque, avrete accesso ai pacchetti Sky TV, Sky Famiglia e Netflix, con il piano a quest’ultimo che prevede l’uso del servizio su due schermi in contemporanea con la definizione dei contenuti in HD. Detto questo, vi segnaliamo che – ad ora – non ci è possibile comunicarvi una data di chiusura per questa promozione, pertanto il nostro suggerimento è quello di consultare subito la pagina relativa alla promozione per ulteriori informazioni, tenendo presente che per l’abbonamento non è necessaria che una connessione internet, poiché il pacchetto è sottoscrivibile anche senza l’installazione di una parabola! Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per avere Sky, Netflix e tanto altro a soli 19,99€ «

