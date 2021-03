Smart TV Hisense con il 50% di sconto su eBay

Dopo avervi segnalato che la Xbox Series S è ancora disponibile in portali come Amazon, la nostra rassegna delle occasioni di oggi continua con le occasioni degli Imperdibili di eBay, che come sempre include molte categorie di prodotti, riconfermando la piattaforma come uno dei luoghi migliori dove effettuare acquisti di ogni genere, includendo sempre tanti smartphone, TV, elettrodomestici, tanti capi d’abbigliamento e persino dispositivi per la cura della casa, il tutto con sconti che arrivano a tagliare i prezzi anche oltre l’80%! Ma non è tutto, vi ricordiamo infatti che su eBay, oltre alle occasioni degli Imperdibili, potete anche avvalervi del servizio di spesa a casa che vi permetterà di sfruttare anche le prime promozioni dello store le uova di Pasqua, con una vasta scelta di opzioni al latte, fondenti e persino senza glutine!

Diversi i prodotti disponibili ma, tra i vari, vorremmo segnalarvi l’ottima offerta relativa alla smart TV Hisense 43A7500F, oggi disponibile con ben 400€ di sconto, rendendosi così disponibile per appena 399,99€! Un affare, per quella che è una smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e dal design semplice ma elegante. Caratterizzata da cornici sottili che vanno poi a confluire nell’elegante base d’appoggio centrale, la Hisense 43A7500F si propone con una risoluzione 4K ultra HD, ed una qualità delle immagini ultra definita, con una gamma di colori che si espande ad un miliardo di possibili combinazioni, grazie all’impiego della tecnologia Wide Color Gamut, che li arricchisce ricreando equilibri perfetti come nella realtà.

All’interno della smart TV Hisense 43A7500F è presente una intelligenza artificiale che ha un duplice scopo, infatti oltre a migliorare la qualità dei contenuti non realizzati per il 4K, arriva a migliorare anche la qualità del suono potenziando i dialoghi per farli risaltare ed aumentare l’immersività. Inoltre, il telecomando di Hisense 43A7500F è dotato di microfono che vi permetterà quindi di far svolgere alla Smart TV alcune pratiche funzioni di navigazione e ricerca, è compatibile anche con Alexa e può esser usato per controllare tutti gli altri dispositivi di una casa smart ed infine è dotato degli appositi tasti per piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, così da accedere ai vari contenuti con un semplice clik.

Insomma, avrete capito che un’offerta come quella dell’Hisense 43A7500F non capita tutti i giorni e per questo vi consigliamo di visitare l’apposita pagina di eBay per poter consultare anche le altre occasioni proposte da eBay , e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!