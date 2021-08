Smart TV in sconto fino a 1000€ con la nuova promo Euronics!

Come saprete, acquistare un televisore di nuova generazione si rivela spesso un’operazione costosa, ma sfruttando le varie occasioni della rete si possono ottenere risparmi incredibili. Ebbene, in questo articolo vi illustriamo una nuova ed interessante iniziativa di Euronics, denominata “Speciale Audio-Video”, con la quale è possibile acquistare moltissimi articoli, con sconti fino a 1000€!

La lista dei prodotti promozionati è – come da tradizione – piuttosto lunga e articolata, infatti comprende un gran numero di televisori appartenenti ai migliori brand del mercato. Tra questi, vi consigliamo di acquistare un TV LG, in particolare il modello OLED55A16LA. Originariamente disponibile a 1.599,00€, quest’oggi e fino al prossimo 2 settembre, è acquistabile a “soli” 999,00€, a seguito di uno sconto di ben 600,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto eccezionale perché rappresenta un autentico concentrato di tecnologia, a partire dal suo ampio pannello OLED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD. Tra le sue caratteristiche peculiari, troviamo dei pixel auto-illuminanti che offrono una qualità spettacolare delle immagini, in quanto possono accendersi e spegnersi per poter ottenere un contrasto infinito e neri perfetti.

Questo televisore, inoltre, riesce a raggiungere una fedeltà cromatica praticamente perfetta, grazie alla tecnologia di riproduzione di LG. Poi, con Dolby Vision IQ regola autonomamente – attraverso un’intelligenza artificiale – le impostazioni delle immagini in base al tipo di contenuto e all’ambiente circostante. Per quanto concerne il comparto connettività, l’articolo in questione vanta tre porte HDMI, una porta Ethernet e lo slot Common Interface+ per i contenuti PayTV.

Insomma, un prodotto eccellente che saprà accontentare tutti gli appassionati dei film e delle serie televisive. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in promozione, vi suggeriamo di consultare l’apposita pagina del portale Euronics, cosicché possiate acquistare quello che meglio si addice alle vostre esigenze.

