Smart TV LG da 43″ ad un prezzo speciale nel Solo per oggi MediaWorld

Il Solo per oggi di Mediaworld torna alla carica e lo fa proponendo ancora una volta numerosi prodotti a prezzi scontati, tra cui i soliti ma sempre richiesti smartphone, smart TV ed elettrodomestici. Come da tradizione, le offerte di questa iniziativa sono valide fino alla mezzanotte di oggi, quindi suggeriamo di valutare un eventuale acquisto in maniera veloce se non si vuole rischiare di perdere l’occasione.

Tra le tante offerte interessanti messe a disposizione da Mediaworld per la giornata odierna, vogliamo segnalare il televisore LG 43UN73006LC da 43 pollici, venduto oggi a 349,00€ invece di 449,00€. Con poche centinaia di euro, vi portate a casa uno smart TV di ultima generazione realizzato da uno dei brand leader del settore che, oltre a implementare un pannello di grande qualità con risoluzione 4K e HDR, vanta anche la compatibilità con Alexa e Google Assistant, per non parlare poi del processore Quad-Core, il quale va a migliorare ulteriormente la qualità delle immagini grazie all’intelligenza artificiale. Quest’ultima, infatti, analizza in tempo reale il contenuto che state guardando e lo ottimizza per estrapolare ogni minimo dettaglio, al fine di ottenere un’esperienza decisamente superiore rispetto ad un televisore tradizionale. Inoltre, il sistema operativo webOS 5.0 permette di avere tutto sotto controllo, potendo avviare ad esempio programmi come Netflix e Disney+ in pochi secondi. Insomma, l’LG 43UN73006LC da 43 pollici è certamente un televisore che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza e con questa offerta il suo valore viene accentuato ancora di più.

Come sempre, le offerte di Mediaworld non si limitano solo ad un singolo articolo, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata in modo da scoprire l’intero catalogo. Infine, vi consigliamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram per non perdere tutte le offerte last minute dedicate al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi. Se invece siete interessati ai codici sconto, potete sfogliare la nostra nuova pagina dedicata.

