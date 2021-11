Smart TV LG OLED da 55” ad un super prezzo nella Cyber Week di eBay!

Udite udite! Il giorno del Black Friday è finalmente arrivato, e con esso arrivano tantissime iniziative da non lasciarsi sfuggire, come nel caso della Cyber Week di eBay. Gli interessati, infatti, possono ora acquistare molteplici prodotti a prezzi decisamente contenuti, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale di sconto del 70%!

La Cyber Week, come da tradizione per il portale, include un numero impetuoso di articoli in promozione ma, tra le varie offerte, vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo a quella dedicata al smart TV LG OLED55B16LA. Originariamente venduto a 1.271,39€, ora è disponibile a “soli” 999,99€, grazie ad uno sconto del 21% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 271,40€.

Stiamo parlando di un prodotto che rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei migliori televisori per guardare contenuti televisivi e multimediali, oltre ad essere perfetto anche per giocare con le console di ultima generazione. Innanzitutto, vanta un ampio pannello OLED da 55 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, vale a dire 3840 x 2160 pixel, con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

Dunque, il TV OLED LG è un piacere da vedere, in quanto possiede dei pixel autoilluminanti che offrono una qualità delle immagini spettacolare e incredibili possibilità creative. A tutto questo si aggiunge un nuovo processore, che si caratterizza per i suoi algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

Insomma, un prodotto eccellente, ora venduto ad un prezzo mai visto prima e vi suggeriamo di non lasciarvelo sfuggire. Ciò detto, i prodotti compatibili con l’iniziativa sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di eBay!

