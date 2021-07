Smart TV Samsung 4K da 55” con il 42% di sconto su Unieuro!

Dopo le consuete offerte giornaliere di Amazon ed Mediaworld, vi segnaliamo in questo nuovo articolo quelle che sono le principali occasioni concesse da Unieuro nel suo Sottocosto. Infatti, il portale offre la possibilità di acquistare smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici, smartphone, smartwatch e notebook, il tutto con sconti che possono toccare quota 50%, ma solo fino a mezzanotte di quest’oggi.

Unieuro mette a disposizione un massiccio numero di prodotti ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vi segnaliamo quella relativa alla smart TV Samsung 4K QE55Q60TAU. Generalmente venduta a 999,00€, quest’oggi potrete acquistarlo a “soli” 569,90€, grazie ad uno sconto del 42% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 429,10€!

Stiamo parlando di un prodotto perfetto per tutti coloro che desiderano avere una smart TV senza compromessi nel proprio salotto, adatta sia per la visione di contenuti multimediali che per la fruizione di contenuti videoludici, se abbinata con una console di ultima generazione come Xbox Series X|S e PS5. Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, siamo di fronte ad un articolo che possiede un ampio pannello QLED da 55 pollici con risoluzione nativa in 4K UltraHD (ossia 3840 x 2160 pixel).

L’esperienza visiva che offre questo televisore è di altissimo livello perché, grazie alla tecnologia Quantum Dot, riproduce immagini più belle e con colori realistici. E poi, alla base di tutto troviamo un processore straordinario, denominato Processore Quantum Lite, che gestisce tutte le funzioni di questo prodotto, compresi l’ottimizzazione del contrasto e dell’HDR, oltre a riprodurre le applicazioni per la visione di contenuti dei maggiori servizi di streaming on-demand.

Insomma, avrete capito che si tratta di un articolo da non sottovalutare, considerando quelle che sono le caratteristiche tecniche ed il nuovo prezzo di vendita tagliato del 42%. Naturalmente oltre a questa offerta imperdibile, sono presenti tanti altri prodotti in promozione, motivo per cui il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale, dove potrete consultare l’intera selezione di offerte e trovare giusta in base alle vostre necessità.

