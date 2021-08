Smart TV Samsung QLED 4K con oltre 400€ di sconto su eBay!

Mentre su Amazon impazzano quelle che sono le offerte giornaliere, incentrate sullo speaker Anker Soundcore Motion+, vi segnaliamo in questo articolo le migliori occasioni de “Gli Imperdibili” di eBay che, come sempre, coinvolgono diverse sottocategorie del portale online, come smart TV, smartwatch, smartphone, elettrodomestici e molto altro ancora. Gli sconti possono toccare la quota del 50%, ma su tanti prodotti la scadenza è fissata per la mezzanotte di quest’oggi.

Moltissimi sono i prodotti attualmente in offerta ma, tra le varie disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al televisore Samsung da 55 pollici, in particolare il modello caratterizzato dal codice “QE55Q60TAU”. Generalmente disponibile a 999,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 519,00€, a seguito di uno sconto di ben 480,00€ dal prezzo consigliato dal produttore asiatico.

Stiamo parlando, innanzitutto, di un prodotto che possiede ottime specifiche tecniche, a partire dal suo ampio pannello QLED con una risoluzione nativa in 4K (ossia 3840 x 2160 pixel). Tra le sue caratteristiche figura la tecnologia Quantum Dot, che offre immagini belle e dettagli mozzafiato sia dal punto di vista del realismo che della luminosità.

Come in moltissimi prodotti targati Samsung, questo televisore possiede un processore Samsung Quantum Lite che, oltre ad offrire contrasti più profondi e una maggiore luminosità, ottimizza tutti i contenuti in entrata per poter offrire il massimo del dettaglio, specie i programmi televisivi che talvolta non sono trasmessi alla massima risoluzione. Poi, non manca il pieno supporto allo standard dell’HDR e un buon comparto connettività.

Il Samsung QE55Q60TAU è dunque un prodotto eccellente per specifiche tecniche e per il suo nuovo prezzo di vendita. Tuttavia, questa offerta non è l’unica disponibile ne “Gli Imperdibili” di eBay, per questo motivo vi consigliamo di consultare la pagina del portale, al seguente indirizzo, per scoprire tutte le opportunità di risparmio.

