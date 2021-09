Smart TV Samsung QLED 4K da 55” ad un prezzo shock su eBay!

La scena delle migliori offerte, questa settimana, è monopolizzata dalle iniziative di Amazon, ma in questo articolo vogliamo focalizzare la nostra attenzione sulle promozioni di eBay, in particolare tutte quelle compatibili con “Gli Imperdibili”. Infatti, gli interessati potranno acquistare molteplici prodotti hi-tech come smart TV, notebook, scope elettriche ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

Come da tradizione, la lista dei prodotti è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di considerare l’acquisto del smart TV Samsung QLED 4K del 2021, in particolare il modello QE55Q80AATXZT. Generalmente disponibile a 1.499,00€, solo per oggi è venduto a “soli” 849,00€, a seguito di uno sconto del 43% che ne ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 650,00€. Aggiungendo al carrello il codice sconto “BACKTOTECH”, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 806,55€, grazie ad un extra-sconto del 5%.

Stiamo parlando di un ottimo televisore in quanto possiede tutto il necessario per eccellere nella fruizione dei contenuti multimediali e televisivi. Innanzitutto, esso può contare su un ampio pannello QLED da 55 pollici con una risoluzione nativa in 4K UltraHD, ossia 3840 x 2160 pixel, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz.

Questo articolo vanta un processore prestante, denominato Samsung Quantum 4K, che ha il compito di gestire tutte le principali funzioni del TV, ottimizzando in modo intelligente immagini, audio e molto altro ancora. Il suo obiettivo è quello di regalare un’esperienza di visione immersiva e mozzafiato. Invece, tra le sue funzionalità troviamo la tecnologia Multiview, che permette di guardare contemporaneamente sullo stesso schermo i contenuti del TV e del proprio cellulare, come risultati di una partita in tempo reale oppure un video tutorial per completare gli achievement nei videogiochi.

Insomma, un prodotto eccellente venduto ad un prezzo imperdibile. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con “Gli Imperdibili” di eBay, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si addice alle vostre esigenze.

Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione delle migliori offerte, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!