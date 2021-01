Smart TV Samsung Serie 8 da 50″ ad un prezzo bomba nelle offerte Mediaworld

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno di Amazon, è ora arrivato il momento di sbirciare le proposte di uno dei più agguerriti concorrenti del mercato, ovvero Mediaworld, che con le sue offerte del “Solo per oggi” mette a disposizione per questo martedì un gran numero di proposte, con tanti sconti su articoli molto ambiti come televisori, smartphone ed elettrodomestici per la casa, dandovi inoltre la possibilità di pagare in 20 comode rate a tasso zero, il che potrebbe spingervi ad acquistare anche un articolo costoso senza gravare troppo sul portafogli.

Del resto, con proposte come quella sulla smart TV Samsung UE50TU8500UXZT da 50 pollici val davvero la pena considerare l’acquisto in questo mese di gennaio, dal momento che si parla di un prodotto validissimo, venduto ad un prezzo davvero abbordabile. Si parla infatti di appena 529,00€, con ben 100 euro di sconto rispetto agli originali 629,00€: una cifra davvero ottima a cui acquistare una smart TV, specie se si considera che i pannelli Samsung sono, a tutt’oggi, tra i migliori del mercato.

Inoltre, vale la pena sottolineare che non siamo di fronte al classico modello Samsung, bensì alla serie 8 della popolare famiglia Crystal la quale, a differenza della più basilare ma sempre ottima serie 7, implementa la funzionalità Ambient Mode. Quest’ultima permetterà al televisore di mimetizzarsi nel vostro ambiente domestico, permettendovi persino di posizionarlo al posto di un quadro.

Caratterizzato da una base d’appoggio singola con particolare attenzione al design, il Samsung UE50TU8500UXZT è un televisore a cui è difficile trovare compromessi, il che vuol dire che chiunque sia alla ricerca di un ottimo modello troverà in questa variante ciò che stava cercando, ovvero quella qualità che vi permetterà di apprezzare i contenuti multimediali come mai prima d’ora con risoluzione 4K, supporto HDR e tecnologia Dual LED, il tutto gestito dal performante processore Crystal 4K che, oltre a garantire al pannello sempre la massima qualità d’immagine in tutte le condizioni, vi permetterà di sfruttare i vantaggi degli assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, per non parlare del Multi View, che permette al televisore di dividere lo schermo in due, visualizzando da un lato i contenuti che state guardando, mentre dall’altro effettua il mirroring del vostro dispositivo mobile.

Senza dubbio, siamo di fronte ad un'ottima offerta la quale, ricordiamo, sarà valida fino alla mezzanotte di oggi per poi tornare al prezzo pieno.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

