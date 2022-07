Se siete alla ricerca di una smart TV che sia completa, ricca di funzioni, e che sia venduta anche ad un prezzo davvero invitante, allora sarete felici di sapere che da Unieuro è attualmente in sconto, per altro al prezzo più basso della rete, l’ottima smart TV Xiaomi P1 da 32″, messa in commercio dal colosso cinese qualche tempo fa, ed oggi venduta a meno di 150 euro!

Avete capito bene: con uno sconto pari al 46%, Unieuro sta infatti vendendo questa smart TV HD con diagonale da 32″ al prezzo di soli 149,99€, rispetto ai 279,90€ generalmente richiesti per l’acquisto!

Un affare notevole, per una smart TV di buona qualità, caratterizzata, anzitutto, da un eccellente display LED HD, per altro reso ancor più godibile dal design della TV che, priva di cornice, offre un rapporto schermo/corpo molto elevato, e con un angolo di visione di 178°.

Al netto di questo, parliamo anche di una TV davvero smart, complice il supporto ad Android TV 9.0 con tanto di Google Assistant e accesso a Google Play Store che, uniti ad una memoria interna da 8 GB, vi permetteranno di scaricare tante app utili, oltre che film e serie TV, nonché i player di tutti i principali servizi del mercato, tra cui Prime Video, Netflix, e Disney+.

Insomma, parliamo di una smart TV davvero funzionale e conveniente che, per questo, andrebbe acquistata subito a prezzo scontato, così che non incorriate nel rischio che il prodotto torni al prezzo originale! Per questo, vi suggeriamo di visitare ora la pagina Unieuro dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

