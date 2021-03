Smartphone, smartwatch ed elettrodomestici con sconti oltre il 40% su Unieuro!

Dopo una mattina all’insegna delle offerte, vi segnaliamo che su Unieuro è disponibile una vasta selezione di prodotti con sconti che possono facilmente superare il 40%, sia per quanto concerne la famiglia degli smartphone e smartwatch che gli elettrodomestici, in quella che è un’occasione davvero irripetibile per fare shopping di tecnologia a prezzi davvero convenienti, specie considerando che si tratta di categorie di prodotti che hanno normalmente prezzi elevati.

Un esempio dei prodotti in offerta è sicuramente il Garmin Fenix 5 Plus, proposto a soli 379,99€ invece di 599,90€. Questi dispositivi sono tra i preferiti dagli sporti e sono riconosciuti come i migliori in termini di affidabilità e precisione. La variante scontata dal portale è quella con quadrante da 47mm, dotata di funzionalità avanzate, quali memoria integrata per poter ascoltare la propria musica preferita, il sistema di pagamento Garmin Pay e GPS.

Come anticipato, il Garmin Fenix 5 Plus fa della sua precisione l’arma più importante ma non rinuncia ad un design elegante, grazie non solo al suo quadrante dalla forma tonda realizzato in acciaio inossidabile, ma anche dalla possibilità di impostare sfondi che ricordano molto gli orologi del passato, con lancette e cronometro messi in primo piano. Per ottenere risultati più affidabili, questo smartwatch integra tecnologie proprietarie come la Garmin Elevate, che vi permetterà un controllo migliore del battito cardiaco, oltre a quello per analizzare la quantità di ossigeno nel sangue.

Impermeabile fino a 100 metri, l’autonomia del Garmin Fenix 5 Plus raggiunge i 12 giorni in modalità smartwatch e 19 ore con GPS abilitato. Un dispositivo, quindi, da prendere in considerazione soprattutto da coloro che sono alla ricerca di un modello i cui rilevamenti e statistiche siano il più corrette possibili.

