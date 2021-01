Sneaker Superga a partire da 19,99€ su eBay

Vi abbiamo già proposto in mattinata quelle che sono le offerte Amazon relative ai saldi di gennaio 2021, con sconti sull’abbigliamento sportivo che riguardano brand di assoluto rilievo come Adidas, Puma, Under Armour e non solo. Ebbene non è finita qui, perché spostando lo sguardo verso un altro grande contendente del mondo delle offerte, ovvero eBay, vi proponiamo adesso un’ulteriore sconto dedicato a questi eccezionali saldi invernali, dedicati per altro ad un amatissimo brand nostrano, ovvero Superga, le cui scarpe sono diventate un punto di riferimento della moda italiana nel mondo, varcando con successo i confini dello Stivale.

Moltissimi i modelli in sconto ma, quel che più impressiona, è che per molti di essi si parte da un prezzo davvero molto esiguo: appena 19,99€, con proposte anche a 29,99€. Prezzi davvero bassi per quelle che sono scarpe non solo comode e leggere, ma anche stilose ed alla moda, disponibili per lo più nel classico “bianco Superga”, ma non solo.

Un esempio è la Superga 2750 da donna con stampa grafica all over in tinta blu e stile tropicale su sfondo beige. Un classico a con un tocco di estro, per chi ama distinguersi con colore e creatività. Generalmente venduta a ben 89,00€, questa particolare Superga 2750 è in sconto a 24,99€ ed è realizzata con una tomaia in cotone traspirante ed una suola in gomma vulcanizzata. Comoda e leggera, è un acquisto ideale in vista della prossima stagione primaverile, specie considerando il suo prezzo d’occasione!

Un paio di scarpe davvero comode e bellissime che, in ogni caso, sono solo una delle numerose proposte Superga in sconto su eBay per questi saldi invernali, motivo per cui, oltre a suggerirvi alcuni acquisti imprescindibili, vi rimandiamo anche alla pagina ufficiale con tutti i prodotti in sconto, così che possiate selezionare quelli che più si addicono alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

