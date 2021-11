Solo 10 dollari al mese per uno dei migliori software di streaming

Anche se il Black Friday si è appena concluso questo non vuol dire che le offerte interessanti siano terminate, sopratutto su software e servizi le promozioni spesso continuano ancora per qualche giorno o addirittura settimane per allungarsi fino a Natale. Tra le proposte più interessanti abbiamo sconvato quella riguarda Streamyard, uno dei migliori software per streaming disponibili sul mercato e che abbiamo analizzato in un pezzo dedicato qualche mese fa.

In questi giorni, ma solo fino a venerdì 5 dicembre, potrete acquistare la licenza Essentials a soli 10$ al mese (oppure 96€ annui)! Questa licenza speciale è la soluzione perfetta per chi ha un pacchetto gratis e ha bisogno di sbloccare alcune feature aggiuntive per godere al meglio delle potenzialità di Streamyard. In particolare verranno rimossi i limiti temporali di streaming, il numero di partecipanti a schermo aumenta a 10 e sarà possibile effettuare lo streaming su 3 piattaforme contemporaneamente.

StreamYard è una piattaforma, accessibile tramite un comune Browser, che vi permette di gestire le vostre dirette streaming su Twitch, Facebook, Youtube, LinkedIn o qualsiasi piattaforma vogliate decidere di utilizzare. Il punto di forza di questa piattaforma, risiede nella possibilità di poter ospitare, nella stessa diretta, un massimo di dieci persone e, soprattutto, nessuno degli ospiti della diretta sarà obbligato a possedere, a sua volta, un account StreamYard. Escludendo l’host, infatti, ognuno dei partecipanti potrà accedere alla diretta attraverso un semplice link d’invito che funzionerà sia su qualsiasi browser web.

