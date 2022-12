Se siete alla ricerca di qualcosa di tecnologico o di un elettrodomestico per la casa, magari anche come idea regalo per questo periodo di festività, allora non dovreste perdervi il Sottocosto Unieuro, che è stato esteso fino al 27 dicembre, permettendovi di acquistare, sempre a prezzi stracciati, alcuni degli articoli che non avete fatto in tempo ad accaparrarvi nei giorni scorsi.

La promozione non è stata soltanto estesa, ma anche aggiornata. Sono infatti diverse le nuove proposte imperdibili e una delle più interessanti è senza dubbio quella sullo smartwatch Amazfit GTR 2e, acquistabile a soli 69,99€ anziché 129,99€. Il prezzo proposto da Unieuro per questo modello è il più basso di tutti, il che dimostra come il portale vuole lasciare il segno in quest’ultima parte dell’anno.

Con le sue caratteristiche di buon livello, Amazfit GTR 2e è un ottimo dispositivo anche a prezzo pieno, pertanto si farà apprezzare ancora di più ora che lo si potrà acquistare quasi a metà prezzo. Lo smartwatch vanta un design elegante e un’ampia varietà di funzioni, tra cui spicca il sensore BioTracker PPG per il battito cardiaco H24 e per la misurazione del livello di ossigenazione del sangue.

Il display è rotondo, ed è realizzato con tecnologia AMOLED e con una risoluzione di 454 x 454 pixel, che rende facile visualizzare le informazioni e le notifiche. Sotto alla scocca in alluminio, resistente fino a 50 metri di profondità, si trova il GPS, indispensabile per il tracciamento dell’attività fisica all’aperto. Un altro punto di forza di Amazfit GTR 2e, che lo colloca tra i migliori smartwatch sportivi, è l’autonomia. Con un uso leggero, questo modello può durare fino a 45 giorni, rendendo inutile doverlo ricaricare ogni giorno, anche perché l’autonomia è ottima anche con un uso intenso. Il produttore dichiara, in questo caso, ben 12 giorni di utilizzo.

Parliamo inoltre di uno smartwatch che supporta l’assistente vocale Alexa, consentendovi di accedere a informazioni e impostare promemoria con la voce. Chiaramente a questo si aggiunge la compatibilità con l’app Amazfit, con cui tenere traccia dei vostri progressi e attività, oltre a personalizzare le impostazioni e gli allarmi. Insomma, uno smartwatch elegante e funzionale, con un’autonomia davvero capace di farvi dimenticare il caricatore e con una varietà di funzionalità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

