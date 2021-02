Soundbar LG SJ2 ad un prezzo mai visto su eBay!

Prosegue la nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali di acquisti online, con le occasioni degli Imperdibili di eBay che, grazie alle molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconfermano come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, includendo come sempre tanti smartphone, TV, elettrodomestici, videogiochi e persino capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%!

Ma non è tutto vi ricordiamo che su eBay, oltre agli Imperdibili, in questi giorni potete anche sfruttare le ultime occasioni presenti sul portale per quanto riguarda i saldi invernali, per cui vi consigliamo caldamente di cogliere subito l’occasione prima che la disponibilità dei prodotti presenti possa terminare!

soli 109,00€, andando a risparmiare bel 70€! Questo sistema audio 2.1 è composto da una potente soundbar ed un subwoofer da 100W, dove entrambi gli elementi sono caratterizzati da una particolare design dalle linee moderne che li porta ad integrarsi alla perfezione con l’ambiente circostante. Di tutte le offerte presenti su eBay vogliamo segnalarvi, nello specifico, quella riguardante la soundbar LG SJ2 che potrete avere a, andando a risparmiare bel 70€! Questo sistema audio 2.1 è composto da una potente soundbar ed un, dove entrambi gli elementi sono caratterizzati da una particolare design dalle linee moderne che li porta ad integrarsi alla perfezione con l’ambiente circostante.

Con il suo audio a 2.1 canali LG SJ2 è un sistema adio in grado di risaltare incredibilmente gli alti grazie ai 2 diffusori frontali da 30W, mentre i bassi vengono valorizzati dal subwoofer arrivando ad una potenza totale di 160W, con una riproduzione di suoni avvolgente e decisa.

Il subwoofer di LG SJ2 può esser posizionato in qualsiasi angolo della stanza grazie al suo funzionamento wireless che scongiura la presenza di fastidiosi cavi per la stanza, e poi, grazie anche alla connessione Bluetooth, è possibile collegare la soundbar con qualsiasi altro dispositivo compatibile e riprodurne i contenuti. Uno dei maggiori fattori di successo di questa soundbar è la sua connettività, infatti oltre al classico sistema Bluetooth è possibile collegare la LG SJ2 con il tipico attacco USB-A, con il cavo ottico, e persino con il classico Portable In da 3,5mm.

Insomma, la soundbar LG SJ2 è una vera occasione da non lasciarsi sfuggire a questo prezzo, pur vero che si tratta solo di una delle molteplici offerte del catalogo di eBay ,e per questo, il nostro consiglio come sempre è quello di visitare la pagina relativa agli Imperdibili, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Inoltre, sempre parlando di eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiare fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!