Soundbar Samsung HW-Q800T a meno di 500€ nelle offerte eBay

Archiviato il primo mese dell’anno, è arrivato il momento di dare il benvenuto a febbraio e iniziare una nuova tornata di offerte che, con ogni probabilità, sarà più ricca di quella a cui abbiamo assistito finora nel 2021. Se siete alla ricerca di grandi sconti, dunque, consigliamo di seguire le nostre pagine perché vi segnaleremo, come sempre, le migliori offerte provenienti dai principali portali come eBay che, grazie alle sue offerte imperdibili, regala agli utenti numerose opportunità a prescindere dal prodotto ricercato.

Insomma, su eBay è possibile trovare numerosi articoli a prezzi stracciati come la soundbar Samsung HW-Q800T che, grazie ad uno sconto di ben 226€, scende di nuovo sotto la soglia dei 500€, permettendovi di acquistarla a soli 472,99€ invece di 698,99€. Come dimostrano numerosi test e recensioni, siamo di fronte ad una delle miglior soundbar disponibile in questa fascia di prezzo, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di una soluzione con canale centrale dedicato, quest’ultimo fondamentale per riprodurre nella maniera più corretta possibile il parlato nei film.

Compagna perfetta per i televisori QLED di Samsung, la Samsung HW-Q800T vanta la tecnologia Q-Symphony, che vi permetterà di sfruttare anche gli altoparlanti del televisore, portando così un suono ancora più avvolgente, sebbene il nostro consiglio è quello di utilizzare solamente la soundbar in modo da non far accavallare le voci e rischiare di rovinare l’ottima pulizia del suono di cui dispone questo modello di ultima generazione. Munita di subwoofer wireless, è perfetta sia per film che musica grazie all’ottimo bilanciamento che gli ingegneri Samsung sono riusciti ad ottenere, con il subwoofer che scende fino alle frequenze più basse, risultati che di solito si vedono solo nei sistemi audio sofisticati.

Un vero e proprio home theater, dunque, capace di portare l’intrattenimento ad un nuovo livello. Ovviamente, non manca il supporto per i formati come il Dolby Atmos, oltre ad una serie di modalità ottimizzate per un uso specifico. Infine, come non menzionare la porta HDMI eARC con la quale potrete godere di un audio di qualità e senza perdita di dettagli anche quando siete collegati ad altri dispositivi, come lettori DVD o console di gioco. Insomma, se avete sempre voluto una soundbar capace di rivelarsi come un’ottima alternativa ai sistemi tradizionali, la Samsung HW-Q800T è una delle migliori (se non la migliore) scelte che possiate fare oggi, qualora non vogliate oltrepassare la soglia dei 500€, e grazie agli sconti eBay potrete pagarla centinaia di euro in meno.

quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a hardware, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Il noto portale, quindi, ha riservato per questo primo giorno del mese già grandi offerte, che vi invitiamo caldamente a scoprirle sulla pagina dedicata , oltre a dare un’occhiata alla nostra lista in calce, dove riportiamo costantemente quelle che sono, a nostro giudizio, le migliori offerte delle varie iniziative. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia smartphone e prodotti cinesi Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!