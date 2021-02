Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 scontato del 50% su eBay!

Prosegue la nostra rassegna delle migliori offerte dei principali portali online con gli Imperdibili di eBay, la serie di occasioni che, con le molteplici categorie presenti sulla piattaforma, si riconferma come uno dei luoghi più adatti dove effettuare acquisti di qualsiasi genere a prezzo scontato, grazie alla possibilità di poter scegliere tra tantissimi prodotti disponibili come smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, videogiochi,dispositivi per la cura della persona e tanti capi d’abbigliamento, il tutto con sconti che talvolta arrivano a ridurre i prezzi anche più dell’80%!

Di questa vasta selezione di prodotti, vogliamo però segnalarvi l’offerta che riguarda lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 2500 Black edition che, in queste ore, potrete acquistare a 39,99€, con uno sconto di oltre il 50% dal suo prezzo originale. Questo spazzolino è dotato di un particolare design nella forma delle testine e permette di avvolgere ogni singolo dente per ottenere una pulizia più accurata in ogni direzione, e si dimostra anche un dispositivo perfetto per chi soffre di gengive sensibili, perché è in grado di segnalare quando si applica troppa forza nelle operazioni di spazzolamento.

Con Oral-B Pro 2 2500 sarete poi in grado di dare il giusto tempo alle fasi di pulizia, infatti al suo interno è presente un timer impostato su 2 minuti che permette di dividere la bocca i quadranti come consigliato da dentisti ed ignienisti, così da ottenere il massimo dei risultati. Altra grande caratteristica di Oral-B Pro 2 2500 è senza dubbio la batteria agli ioni di litio all’avanguardia, che vi permetterà con la sua incredibile autonomia di rimanere lontano dalla stazione di ricarica anche fino a 14 giorni. Inoltre, incluso nell’acquisto di questa versione del Oral-B Pro 2 2500 sono presenti anche una pratica ed elegante custodia ed un tubetto di dentifricio Oral B Pro repair, pensato per ridurre le irritazioni delle gengive e per migliorare lo smalto dei denti.

