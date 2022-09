Se state pensando di acquistare una smart TV top di gamma, vi invitiamo a dare uno sguardo alla Samsung Neo QLED 8K da 55″ disponibile su Amazon a soli 929,0o€ invece di 1.211,89€. Lo store ha attive numerose offerte in ambito smart TV e prodotti tech ma abbiamo deciso di menzionarvi proprio questo articolo, in quanto si tratta di un modello in grado di assicurarvi le migliori performance, scontato addirittura del 23%!

La smart TV Samsung TV Neo QLED 8K da 55″ sfrutta l’ottima tecnologia Quantum Matrix Pro che, grazie ai Mini LED, vi garantisce immagini dalla qualità senza precedenti. Dato che stiamo parlando di un modello così interessante e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto!

Come anticipato nell’introduzione, l’evoluzione di Neo QLED si fonda sulla tecnologia Quantum Matrix, che controlla con precisione gli esclusivi Mini LED del display. Grazie a un’accurata gestione della luce, potrete godere di ogni minimo dettaglio, sia nelle scene più luminose che in quelle più buie. Non meno importante, avrete la possibilità di vivere delle ottime visioni in 8K, per cui ogni singolo frame avrà un livello di nitidezza di 33 milioni di pixel, per una risoluzione quattro volte superiore alla 4K.

Allo stesso tempo, il Processore Neural Quantum 8K Lite si occupa di migliorare frame dopo frame grazie all’intelligenza artificiale di cui è dotato. In questo modo anche i contenuti di qualità più bassa diventeranno eccezionali! Oltre a queste ottime caratteristiche, le feature aggiuntive sono tantissime e tutte super interessanti, a partire dalla Quantum HDR 32x in grado di mostrarvi piccoli dettagli, sfumature con una resa cromatica più ricca e un livello di contrasto superiore.

La mappatura tonale dinamica di HDR10+, inoltre, si occupa di regolare automaticamente colori e contrasto di ogni singola scena, in modo tale da poterne mostrate ogni più piccolo dettaglio. Non meno importante l’ottimo display anti-riflesso che vi consente di vedere film e serie tv al meglio, in qualsiasi posizione o angolazione vi troviate. Ultima accortezza, il design minimale ed estremamente elegante! Lo splendido Infinity One Design di Samsung, infatti, vi regala un’esperienza di livello superiore con un profilo incredibilmente sottile, perfetto per lasciarvi trasportare dalla bellezza di ogni pellicola.

