Con l’arrivo di un inverno rigido e quasi inatteso, e l’umidità che spesso si insinua nelle mura (e nelle ossa) anche al netto dei riscaldamenti domestici, l’idea di acquistare un deumidificatore potrebbe essere più che corretta, visto che spesso tanto il caldo, quanto il freddo, sono amplificati proprio dalla quantità di umidità nell’aria.

Dunque, nell’ottica non solo di vivere meglio, ma anche di risparmiare sui riscaldamenti in modo intelligente, abbiamo pensato potesse essere utile segnalarvi questa ottima offerta Amazon, relativa ad uno dei migliori deumidificatori in circolazione, ovvero il Tasciugo De’Longhi AriaDry DDSX220WFA, un elettrodomestico efficiente e potente, oggi in sconto del 43% grazie ad Amazon!

Il prezzo passa così da 699,99€ al più abbordabile 399,00€, che non sono affatto da sottovalutare se si considera che, oltre a delle prestazioni davvero eccezionali, questo deumidificatore è anche uno dei pochi del mercato a godere di funzioni smart, grazie alla connessione non solo con una apposita app di controllo, ma anche grazie al supporto di Alexa, ormai ben nota assistente vocale di Amazon.

Oltre a ciò, parliamo di un deumidificatore dalle ottime performance, capace di operare anche in ambienti fino a 90 metri quadrati, rimuovendo fino a 21 litri di acqua dall’aria al giorno! Una quantità non da poco, ed a cui si aggiunge anche un’efficiente funzione di purificazione dell’aria, capace di rimuovere fino al 99,96% delle particelle presenti nell’aria, catturando anche particelle ultrafini come polline, polvere, muffa, batteri e detriti epidermici di animali domestici, il che non va sottovalutato qualora, ad esempio, si abbiano in casa soggetti a rischio asma o con sintomi allergici.

Dulcis in fundo, c’è poi la funzione “Laundry”, specificatamente pensata per l’asciugatura dei vestiti qualora, a causa del maltempo o di quelle che sono le giornate fredde del periodo invernale, sia impossibile asciugare i vestiti all’aria aperta. Con Tasciugo De’Longhi, infatti, potrete asciugare i vestiti direttamente tra le mura domestiche, evitando così anche il permeare dell’umidità sui capi che, spesso, è anche fonte di cattivi odori.

Insomma, parliamo di un elettrodomestico eccezionale, utilissimo sia durante la stagione fredda che quella calda e che, visto il prezzo concorrenziale, andrebbe acquistato quanto prima tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta! Per questo, vi invitiamo ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!