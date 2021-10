Squid Game, costumi e gadget imperdibili per i fan della serie

Squid Game, una serie televisiva che ha compiuto il suo debutto in queste settimane su Netflix, ha conquistato il cuore degli appassionati, tanto da diventare un vero e proprio fenomeno mondiale. Un successo che ha portato moltissime aziende a produrre e successivamente commercializzare moltissimi articoli legati alla serie realizzata da Hwang Dong-hyuk.

Attualmente ci sono un numero spropositato di prodotti, dalle maschere delle guardie alle tute complete dei partecipanti ai sei giochi mortali. In questo articolo, dunque, abbiamo pensato di illustrarvi i migliori prodotti a tema Squid Game, con l’obiettivo di fornirvi quelli che sono commercializzati da produttori affidabili. Insomma, senza girarci ancora intorno, vi presentiamo la nostra rassegna e vi auguriamo un buono shopping.

Tuta del giocatore n. 456, Seong Gi-hun

Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, è l’ultimo dei giocatori ai giochi mortali di Squid Game, e indossa la tuta n. 456. L’edizione che ci sentiamo di consigliarvi è disponibile in più taglie, che si possono adattare perfettamente al vostro corpo. Presenta gli stessi dettagli della controparte originale, partendo dai colori fino ad arrivare al numero impresso sul lato sinistro, in corrispondenza della cerniera a zip.

Tuta del giocatore n. 001, Oh Il-nam

Oh Il-nam, interpretato da Oh Yeong-su, è il primo dei giocatori ai particolari giochi per bimbi di Squid Game, e indossa la tuta n. 001. Il capo d’abbigliamento venduto su Amazon presenta tutti gli elementi dell’edizione originale, come la felpa e i pantaloni. È interamente realizzato in poliestere di alta qualità, e dunque è molto comoda da indossare.

Tuta del giocatore n. 067, Kang Sae-byeok

Kang Sae-byeok, interpretata da Jung Ho-yeon, è una delle protagonisti principali della prima stagione di Squid Game che indossa la tuta n. 067. Il nostro consiglio è quello di acquistare il prodotto sviluppato da Oliphee, che presenta i medesimi elementi della tuta originale ed è disponibile in varie taglie, sia per uomo che da donna. La felpa e i pantaloni sono realizzati in poliestere di alta qualità, in modo tale da garantire una buona durabilità nel tempo.

Maschera delle guardie

Tra i prodotti che hanno suscitato più interesse troviamo le maschere delle guardie, che si caratterizzano da un design traspirante e minimalista. Sono disponibili chiaramente più edizioni, ciascuno con i caratteri simbolo di Squid Game, ossia: Triangolo, Quadrato e Cerchio. I prodotti di Lencyotool, oltre ad essere in cima alla classifica di Amazon, sono resistenti e soprattutto duraturi nel tempo.

Tuta delle guardie

Insieme alla maschera, vi consigliamo caldamente di acquistare anche la tuta delle guardie di Squid Game, in particolare l’articolo sviluppato da FuMeiJiaJiaJu. Realizzato interamente in poliestere di alta qualità, questo costume saprà accontentare tutti gli appassionati della serie perché al tatto si presenterà morbido, delicato sulla pelle e, soprattutto, leggero.

Maschera di Front Man

Front Man è un personaggio enigmatico e rappresenta l’antagonista numero uno dell’intera produzione Netflix. La sua maschera è perfetta per tutti coloro che desiderano vestire i panni del temibile villain, in vista di Halloween. Inoltre, è doveroso specificare che si tratta di un prodotto realizzato con materiali assolutamente privi di ogni sostanza proibita.

Maschera dei VIP

Chi sono i personaggi misteriosi che si celano dietro alcune maschere dorate? Al momento non sappiamo con certezza. Chi ha visto interamente la serie conosce alcune delle loro enigmatiche conversazioni e, se desiderate indossare le loro maschere, vi consigliamo di acquistare quelle realizzate da DKaony e YWSM, rispettivamente a forma di leopardo e leone.

Biglietto da visita di Squid Game

Tutti i partecipanti sono stati invitati con biglietti da visita molto singolari, sia nel design che nel contenuto. Qualora siate interessati a fare un piccolo scherzo ai vostri amici, vi suggeriamo l’acquisto del pacchetto da dieci biglietti da visita di Squid Game.

Bambola di “Un, due, tre, stella!”

Uno dei giochi più iconici di Squid Game è “Un, due, tre, stella!”. A rendere più interessante questo passatempo per bambini è stata una bambola molto particolare. Ebbene, se desiderate acquistarla, vi consigliamo l’action figure che presenta le medesime movenze della controparte originale.

