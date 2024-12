Stampante Brother con servizio Ecopro a 119€: mai più senza inchiostro!

La stampante Brother con Ecopro è attualmente in offerta su Amazon a soli 118,99€ invece di 190,62€ con uno sconto del 38%! Questo dispositivo di stampa offre una velocità di stampa fino a 30 pagine al minuto, con capacità di stampa fronte-retro automatica e un display LCD per una facile gestione. Dotata di connettività wireless per la massima comodità, viene fornita con un toner capace di stampare fino a circa 700 pagine e un vassoio che può contenere fino a 250 fogli. È l'opzione ideale per chi cerca una stampante efficiente e affidabile con la comodità aggiuntiva dei servizi Ecopro di Brother.

Stampante Brother con Ecopro, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante Brother con Ecopro è un dispositivo consigliato per professionisti e piccole imprese che hanno come esigenza principale la stampa ad alta velocità e volume, senza compromessi sulla qualità. Grazie alla sua capacità di stampare fino a 30 pagine al minuto, con la funzionalità fronte-retro automatica fino a 15 pagine al minuto, questa stampante incontra le necessità di chi lavora in ambienti dove il tempo è prezioso e l'efficienza un must. Il vassoio da 250 fogli e l'alimentazione per foglio singolo agevolano l'ottimizzazione del flusso di lavoro, rendendo il dispositivo particolarmente adatto a supportare i carichi di lavoro sostenuti. Inoltre, l'Inbox Toner incluso offre fino a circa 700 pagine di stampa, dimostrando un eccezionale punto di partenza per le operazioni iniziali.

Oltre alle sue prestazioni di stampa superiori, la stampante offre anche una gestione innovativa e sostenibile del toner attraverso il servizio Ecopro, perfetta per chi è attento all'ambiente e desidera ridurre gli sprechi. Con piani a partire da soli 1,99€ al mese, gli utenti possono ricevere automaticamente a casa il toner solo quando è necessario, eliminando la preoccupazione di rimanere senza e facilitando una gestione efficiente delle forniture. La flessibilità dei piani permette una personalizzazione basata sul volume di stampa, garantendo che le esigenze specifiche di ogni utente siano sempre soddisfatte. Inoltre, la protezione Brother estesa per tutta la durata dell'abbonamento assicura che la stampante rimanga in condizioni ottimali, offrendo una soluzione completa che va oltre la semplice stampa.

Attualmente offerta a 118,99€, rispetto al prezzo originale di 190,62€, la stampante Brother con Ecopro rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo di stampa efficiente, affidabile e semplice da usare. Vi consigliamo di considerare l'acquisto di questa ottima stampante sia per la sua qualità che per il servizio conveniente offerto da Ecopro, rendendola una soluzione ottimale per ogni esigenza.

