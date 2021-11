Stufa a pellet con aspiracenere in regalo ad un prezzo shock su eBay

Il conto alla rovescia per il Black Friday è iniziato! Ora che novembre è arrivato, infatti, sarà solo questione di tempo prima di vedere i portali cimentarsi nelle loro rassegne stampa dedicate. Tuttavia, numerose offerte interessanti sono già attive e le potete trovare nella sezione de “Gli Imperdibili” di eBay, dove le percentuali di sconto possono superare la soglia del 50% su elettrodomestici, smartphone e prodotti per l’inverno.

Una delle offerte più rilevanti di oggi riguarda proprio un apparecchio adatto per i mesi più freddi, vale a dire la stufa a pellet. Il portale, dunque, ha deciso di aiutarvi a risparmiare su quello che si rivelerà nel medio e lungo periodo come la soluzione più economica per il proprio sistema di riscaldamento e lo ha fatto selezionando una delle migliori stufe a pellet disponibili sul mercato, un modello che abbiamo menzionato anche nella nostra guida dedicata al seguente indirizzo. Il modello proposto da eBay è la Qlima Fiorina 74, il cui prezzo precedente di 709,00€ scende a 649,00€ con un ottimo aspiracenere da 800W in regalo, utile per pulire la stufa senza riempirvi di cenere.

Oltre all’offerta, eBay vi permetterà di scegliere il colore per far sì che possiate acquistare la colorazione che più si adatta al vostro ambiente domestico. Al momento della nostra scrittura, il bianco e il nero sono già terminati, a conferma di come l’occasione sia imperdibile. Ad ogni modo, la Qlima Fiorina 74 si adatterà perfettamente con il resto del mobilio a prescindere dalla colorazione, merito di un design moderno, con rivestimento in acciaio verniciato e vetro ceramico.

Come anticipato, la Qlima Fiorina 74 è una delle migliori stufe a pellet della categoria. La potenza termica di questo modello arriva a 8,7 kW, il che la rende adatta per ambienti di quasi 100 metri quadrati. Il serbatoio ha una capacità di 13kg, più che sufficienti per permettervi di non dover aggiungere pellet ad ogni accensione. Tra le principali funzionalità citiamo la doppia programmazione giornaliera e la pulizia automatica del crogiuolo. Lo scarico è situato sul retro e grazie ai molteplici sistemi di sicurezza avrete la piena tranquillità che tutto proceda come previsto. Insomma, una stufa capace di riscaldare rapidamente anche gli ambienti più grandi e con un rendimento termico superiore al 90% a potenza ridotta, il che significa un impatto sull’energia elettrica minimo.

Questa però non è l’unica occasione presente su eBay, quindi vi consigliamo di consultare l’apposita pagina degli sconti al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione di offerte ancora disponibili, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!