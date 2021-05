Super Mario 3D-All Stars torna su Amazon a prezzo scontato!

Dopo avervi proposto quelli che sono i principali sconti della mattinata su Amazon, torniamo ora a parlare del portale per segnalarvi il graditissimo ritorno di un titolo tanto apprezzato quanto ricercato dai collezionisti, ovvero lo splendido Super Mario 3D-All Stars, titolo recentemente uscito fuori produzione e vittima di un bagarinaggio sfrenato, tale da aver portato alcune copie anche oltre i 150€!

Il motivo è semplice, con la fine del mese di marzo, Nintendo ha rimosso dai negozi e dagli store digitali questa collection dedicata a tre classici tridimensionali con protagonista Mario, in quella che è stata una delle tante uscite celebrative che la casa di Kyoto ha messo in commercio in concomitanza dei festeggiamenti per i 35 anni del suo baffuto beniamino.

Nintendo, del resto, aveva annunciato sin da subito che il gioco sarebbe stato venduto solo per un tempo limitato anche se, purtroppo, questo non ha fermato il bagarinaggio tant’è che, all’annuncio dello stop alla produzione, le cifre del gioco sono salire a prezzi folli rispetto agli originali 59,99€ necessari per l’acquisto.

Ebbene, qualora siate tra quanti non sono riusciti ad acquistare Super Mario 3D-All Stars (titolo che, come avrete capito, è di per sé ottimo da giocare e da collezionare), sarete felici di sapere che il gioco è tornato disponibile su Amazon con addirittura uno sconto di 10,99€, che non sono affatto pochi per un titolo Nintendo (leggasi: giochi davvero poco inclini a deprezzarsi, anche a distanza di anni dalla loro uscita).

Non sappiamo fino a quando potrete godere di questa promo, ma per ora vi segnaliamo che su Amazon Super Mario 3D-All Stars è disponibile a soli 49,00€, nella formula “venduto e spedito da Amazon”, che non solo garantisce la sostanziale impossibilità di qualsiasi truffa, ma anche una spedizione rapida e sicura.

Credeteci: si tratta di un’occasione da non perdere per qualsiasi fan Nintendo, non solo perché Super Mario 3D-All Stars è, come detto, un titolo del tutto fuori produzione (e dunque destinato a sparire dal mercato primario), ma anche, e soprattutto, un’ottima collection contenente tre pietre miliari nella storia di Mario, ovvero: Super Mario 64, classico della storia videoludica in tre dimensioni, Super Mario Sunshine, riuscito episodio dalle tematiche particolarmente estive, e, infine, il primissimo Super Mario Galaxy, ossia uno dei videogiochi più belli e amati di sempre con protagonista l'(ex) idraulico baffuto.

Un trittico imperdibile che, in sconto a 49,00€ è oggi più appetibile che mai, specie considerando che questa, con tutta probabilità, è l’ultima occasione in cui troverete Super Mario 3D-All Stars ad un prezzo non solo accettabile, ma addirittura scontato! Approfittatene!

