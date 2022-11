Se state pensando di provare i prodotti apparteniti alla gamma Amazon Echo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione di acquistare ben 2 Amazon Echo Dot al prezzo di uno. Si tratta di uno dei modelli più venduti sullo store, tra i dispositivi dotati dell’assistente vocale Alexa che ha avuto maggiore successo sulla piattaforma! Per il momento, e solo per la poco ancora, avrete la possibilità di acquistare questo bundle al costo di appena 24,99€ invece di 49,99€.

In caso in cui non lo conosciate già, Echo Dot è un altoparlante controllato da tramite comandi vocali e connesso all’Alexa Voice Service, ideale da collocare in una qualsiasi delle vostre stanze. Vi permetterò di ascoltare musica, notizie, avere informazioni e controllare dispositivi smart home compatibili usando solo la vostra voce. Il nostro consiglio è di precipitarvi sulla pagina Amazon e portare a termine il vostro acquisto!

Echo Dot 3 è un altoparlante rivestito in tessuto, dal design minimal e compatto, perfetto anche per gli spazi più piccoli. Avrete la possibilità di associarlo con altri prodotti intelligenti per tutta casa, rendendo smart l’accensione e lo spegnimento degli altri elettrodomestici presenti nelle stanze, un modo facile e rapido per gestire gli elettrodomestici in casa vostra senza perdere tempo. Inoltre, grazie alla presenza di Alexa, potrete controllare la musica con la vostra voce, decidendo da quale piattaforma di streaming avete voglia di ascoltare le canzoni che preferite.

Ovviamente, sono supportati i maggiori servizi sul mercato: Amazon Music, Spotify, Apple Music, TuneIn, Audible per gli audiolibri e altri ancora. Non meno importante, Echo Dot 3 può rispondere alle vostre necessità, leggendo le ultime notizie o le previsioni del tempo, impostando sveglie e inviando messaggi o facendo partire delle chiamate dal vostro smartphone. Dunque, si tratta di un acquisto che può semplificare la vostra routine quotidiana, dal lavoro allo studio, fino alle numerose attività nel tempo libero!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

