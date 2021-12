Super offerta Surfshark VPN! 83% di sconto e 3 mesi gratis per Natale!

Se avete voglia di godervi le festività sfruttando ogni singolo momento per dedicarvi ai vostri passatempi online preferiti forse è il caso di pensare anche alla sicurezza dei vostri dati. Negli ultimi anni le VPN sono sempre più utilizzate per proteggere la propria privacy online e non solo e Surfshark, una delle migliori VPN sul mercato, per questo Natale ha deciso di lanciare una offerta impressionante proponendo uno sconto addirittura dell’8.% sul suo piano biennale con in aggiunta 3 mesi gratis!

Surfshark, è una realtà da più di 1 milione di download su Android che si confronta con i maggiori esponenti del mercato VPN dimostrando che c’è spazio anche per servizi economici ma non per questo scadenti o “minori”. Surfshark offre ai propri utenti 3.200 server e oltre 100 aree geografiche dislocate su 65 Paesi e fra i suoi punti di forza citiamo le prestazioni, la possibilità di sbloccare Netflix, iPlayer, Amazon Prime e Disney+ e un’assistenza via chat efficiente e tempestiva. Surfshark garantisce una discreta velocità di connessione ma il suo fiore all’occhiello rimangono le ottime funzionalità e l’interfaccia semplice e intuitiva.

Se siete alla ricerca di un servizio VPN facile da usare e economico non possiamo che consigliarvi di sfruttare questa super offerta di Surfshark. Grazie allo sconto dell’83% e ai 3 mesi gratis aggiuntivi riuscirete a spendere solo 1,95 euro al mese per un servizio VPN di assoluto livello.

Surfshark piano biennale al 83% di sconto

Surfshark – 2 anni + 3 mesi a 52,72€ ( 308,34€ )

Approfittate di questa super offerta su uno dei migliori servizi VPN disponibile sul mercato. Potete acquistare Surfshark piano biennale a 52,72€ invece di 308,34€ con un risparmio del 83%! Solo 1,95€ al mese per assicurarsi il massimo della privacy navigando in rete!

VEDI OFFERTA

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!