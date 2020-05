È tempo di offerte Samsung su Monclick! Lo store, che ci ha abituato sempre ad offerte particolari come l’ultima sui finanziamenti tasso zero, stavolta si è scatenato per la felicità dei fan del noto brand Sudcoreano. Ha infatti pubblicato su moltissimi prodotti Samsung, sconti che arrivano fino al 60% per un periodo di tempo limitato! Se avete bisogno di aggiornare qualche elemento della vostra casa come smartphone, smart tv o qualche elettrodomestico, avete tempo fino al 18/05/2020 per usufruire di queste promozioni.

Fra le numerose offerte vogliamo segnalarvi la presenza del Galaxy Note 10 Lite, phablet dalle ottime prestazioni. Come vi abbiamo scritto nella sua recensione, questo smartphone è dotato di pennino S-Pen come gli altri esponenti della sua famiglia, e grazie alle sue dimensioni (schermo AMOLED da 6,7 pollici) diventa perfetto per la scrittura. Il dispositivo è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino ad 1Tb. Con una tripla fotocamera (12Mp+12Mp+12Mp) ed una telecamera frontale da 32Mp questo device è in grado di fare ottimi scatti in qualsiasi condizione. La batteria da 4500mAh consente al Note 10 Lite di arrivare a fine giornata senza un’ulteriore ricarica, nonostante le sue funzioni ibride.

Per non perdervi nessuna delle numerose offerte a disposizione, vi segnaliamo la pagina principale di Monclick sulle sue offerte Samsung, e ricordate queste promozioni sono valide fino al 18/05/2020, salvo esaurimento scorte. Adesso mettetevi comodi, spulciate ben bene lo store e che la ricerca dell’offerta migliore abbia inizio!

Le migliori offerte Samsung

Le offerte per Categorie

