Super sconti su SSD e SD SanDisk e Western Digital su Amazon

Con l’aumentare della quantità dei contenuti, sia in streaming che in download, la memoria all’interno dei dispositivi non sembra mai sufficiente, costringendo ad acquistare una soluzione con uno spazio di archiviazione superiore. Come saprete, tanti giga corrispondono a prezzi più alti, ma quando i portali come Amazon decidono di mettere in pratica le loro tornate di offerte, il risparmio è assicurato. A tal proposito, vi informiamo delle recenti offerte relative ad alcune schede di memoria e SSD portatili a marchio SanDisk e Western Digital, i cui prezzi sono stati fatti letteralmente a pezzi, con la possibilità di risparmiare fino al 57%!

Diverse sono le proposte, ma se avete bisogno di tanto spazio libero, allora il Western Digital My Passport Go da 1TB sarà sicuramente la scelta giusta. Il suo sconto del 57% vi permetterà di risparmiare ben 148€, facendo crollare il prezzo precedente di 258,99€ a soli 110,99€. Si tratta di un SSD portatile, le cui dimensioni compatte vi permetteranno di metterlo comodamente in una tasca dei pantaloni e portarlo sempre con voi. Un SSD piccolo ma dalle grandi capacità, visto che raggiunge una velocità di trasferimento di 400MB/sec, che si traducono in spostamenti di file fulminei.

Inoltre, il Western Digital My Passport Go è protetto da una custodia in gomma, che lo protegge da cadute fino a 2 metri, mentre il cavo USB ha il suo spazio dedicato, che lo renderà invisibile quando non viene utilizzato. La compatibilità è ovviamente universale e sarà subito funzionante non appena lo collegate in una porta USB. Al primo avvio troverete poi un software di backup automatico, utile per recuperare i vostri documenti in caso di un eventuale cancellazione. Insomma, il Western Digital My Passport Go dispone della qualità tipica di uno dei brand leader nel settore della tecnologia dello storage, in grado di offrire allo stesso tempo elevate prestazioni e un’ottima sicurezza.

Noi vi abbiamo segnalato un SSD portatile, ma vi ricordiamo che sulla pagina dedicata troverete ottime offerte anche su alcune schede di memoria. Ciò detto, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

