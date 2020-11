Surfshark: 83% di sconto e 3 mesi gratis per il Black Friday

Anche per Surfshark è arrivato il Black Friday e lo fa alla grande con la migliore offerta mai presentata per il suo pluripremiato software VPN. Infatti in questi giorni potrete acquistare l’abbonamento da 24 mesi con un sconto dell’83% e oltre a questo ricevere 3 mesi in omaggio, portando quindi la sottoscrizione a ben 27 mesi!

Nello specifico l’offerta vi permette quindi di avere una delle migliori protezioni VPN in circolazione ad appena 1,86€ al mese. Stiamo quindi parlando di un risparmio di oltre 240€ rispetto al prezzo standard, praticamente al costo di meno di due caffè al mese potrete godere di tutti i vantaggi di un servizio VPN di qualità, che vi assicura quindi sicurezza e anonimato durante la navigazione, oltre a permettere l’accesso a servizi come Netflix e Prime Video di altre nazioni.

Clicca qui per approfittare dell’offerta di Surfshark

Surfshark si propone sul mercato con protocolli OpenVPN UDP e TCP, protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 e un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione. Basato su server DNS privato e una doppia VPN, il servizio VPN di Surfshark garantisce anonimato assoluto, in quella che è un’efficiente ed apprezzata politica di non conservazione dei dati degli utenti che, in questo modo, non richiederà altro che un indirizzo mail e i dati di fatturazione per l’iscrizione.

