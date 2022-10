Se non si adottano le giuste misure, si potrebbe rischiare di perdere i propri dati personali mentre si naviga sul web, ed ecco perché vi segnaliamo questa interessantissima possibilità di risparmio riguardante l’ottima Surfshark VPN, che risponde in qualche modo a quella che è un’altra offerta imperdibile del settore, che vi abbiamo segnalato ieri con il nostro articolo dedicato alla proposta di IPVanish.

A differenza di quell’occasione, riservata al piano annuale, l’offerta di Surfshark vi darà la possibilità di risparmiare sia sull’abbonamento annuale che biennale, anche se sarà quest’ultimo a garantirvi il maggior risparmio, grazie a uno sconto pari al 82%. Abbonarsi ora a questo servizio sarà come pagare soltanto 2,30€ al mese, cifra irrisoria se confrontata ai 12,95€, necessari per chi si iscriverà dopo che la promozione sarà terminata.

I prezzi, tuttavia, sono sprovvista di IVA, che verrà calcolata al momento del checkout. Un fattore che comunque non compromette l’offerta, visto che, a conti fatti, saranno pur sempre meno di 3€ al mese, pochi per una VPN di questo calibro.

La VPN di Surfshark è studiata per garantire la massima riservatezza online, attraverso tecnologie all’avanguardia e server potenti che monitorano costantemente le vostre ricerche, rendendole sempre anonime. Il tutto viene codificato con i più rigorosi protocolli di sicurezza, per permettere ai malintenzionati di respingere gli attacchi verso la vostra connessione, qualora si presentassero.

A questo si aggiunge anche il comodo kill switch, fondamentale per una VPN che si rispetti, che impedisce la perdita di dati nel momento in cui si ritorna ad utilizzare l’IP del proprio provider o mentre ci si collega a un server diverso. A tal riguardo, Surfshark vanta server sparsi in tutto il mondo, pertanto non avrete problemi ad accedere a siti e pagine non raggiungibili dall’Italia. Per di più, potrete connettere ogni vostro dispositivo, dato che il piano non prevede limiti in tal senso.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né quando potrà poi ripresentarsi.

