Switch OLED disponibile su eBay con giochi e accessori! Approfittane subito!

Se siete alla ricerca di una console portatile oppure, molto semplicemente, non vedete l’ora di mettere le mani sull’ultima console Nintendo, sarete felici di sapere che Switch OLED, quest’oggi, è protagonista indiscussa di un’offerta Ebay che vi consente di portare a casa non solo la console, ma anche ben due giochi, The Legend of Zelda: Skyward Sword e Brain Training, e una splendida coppia di Joy-Con.

Questo ricchissimo pacchetto potrà essere vostro a soli 519,90€, un prezzo che potrebbe sembrare poco vantaggioso ma che, considerata la quantità di contenuti in dotazione con la console e la tendenza, figlia di questo periodo, ad aumentare il prezzo (nonché una carenza generale di scorte), è in realtà un buon affare.

Nintendo Switch OLED, inoltre, è il modello più recente arrivato sul mercato. Dotata di uno schermo completamente rinnovato, da qui il nome OLED, a differenza delle precedenti versioni garantisce dei colori e una profondità nei contrasti incredibili. E ci sono moltissimi videogiochi che, senza troppi sforzi, rendono immediatamente note queste migliorie: pensiamo ad esempio a Metroid: Dread, alla notte o ad un qualsiasi Sacrario di Zelda Breath of the Wild, o a tantissimi altri videogiochi che potremmo citare, su tutti alcuni horror.

Lo schermo OLED, quindi, è un vantaggio da non sottovalutare, che aumenta persino l’immersione generale di un videogioco. Tuttavia, le novità non si esauriscono di certo qui. Tra le più importanti, infatti, ne vanno citate un paio legate all’estetica della console, finalmente caratterizzata da un aspetto e dei materiali premium, come dimostra anche l’intelligente revisione della Dock Station, da sempre ritenuta un po’ strettina e capace di graffiare lo schermo in un batter d’occhio, adesso allargata a sufficienza in modo da poter ospitare Switch senza alcun pericolo.

A contorno, poi, sebbene possano sembrare aggiunte marginali, c’è finalmente un ingresso ethernet e la possibilità di collegare delle cuffie Bluetooth senza passare necessariamente da un accessorio che ne abiliti il funzionamento. Migliorie importantissime per i giocatori dediti alla competizione, pensiamo agli utenti di Smash, ad esempio, o a chi banalmente, steso sul suo comodo divano, non vuole per nulla al mondo dei cavi penzolanti tra lui e la console, visto e considerando che il modello OLED è perfetto anche per il gioco in mobilità, merito anche di una batteria finalmente più longeva.

Insomma, Switch OLED, come immaginerete, è la miglior revisione Nintendo di questa generazione, una console rifinita nel design e in alcune funzionalità e che, grazie a questa proposta Ebay, potrete portare a casa a soli 519,90€ insieme a due giochi e una coppia di Joy-Con a tema Zelda. Sul sito Ebay, inoltre, trovate tante altre offerte, e se non volete perderne nessuna vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e di sottoscrivere un abbonamento ad Amazon Prime. Buono shopping e buon divertimento!

