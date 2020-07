Tante macchine del caffè in offerta su Amazon a prezzi imperdibili!

Amanti del caffè, adunata! Vi segnaliamo infatti che su Amazon sono disponibili numerosi sconti dedicati alle macchine del caffè delle migliori marche, con prezzi d’occasione che vi permetteranno di accaparrarvi alcune delle macchine più belle e performanti disponibili sul mercato, il tutto – come sempre – a prezzi davvero sorprendenti.

E badate bene, perché non stiamo parlando solo di prodotti relativamente economici, come la macchina Krups KP100B Nescafé Dolce Gusto Piccolo (che dagli originali 69,99€ è oggi in sconto a meno di 50 euro!), ma anche di articoli al top della gamma come la bellissima (e costosa) De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B, una macchina per caffè in grani e in polvere originariamente venduta a ben 520,00€ e oggi in sconto del 42%!

In sconto ad appena 299,99€, la De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B è una macchina per il caffè precisa e funzionale, che con la sola pressione di un tasto macina il caffè e prepara la bevanda nella quantità che si preferisce, con un risultato del tutto sovrapponibile all’esperienza da bar. Dotata di ben 13 livelli di macinatura, è eccellente sia nella preparazione del classico espresso quanto di bevande a base di latte, tant’è che grazie al suo “Cappuccino System”, la macchina miscela sapientemente vapore, aria e latte per preparare una schiuma densa ed abbondante, con un risultato ai limiti della perfezione!

Munita di un comodo pannello di controllo con luci LED e tasti soft touch, permette una personalizzazione totale delle proprie bevande, potendo regolare parametri come lunghezza, aroma, macinatura e persino temperatura di emissione della bevanda, il tutto per una o due tazzine con una sola infusione. Dotata di spegnimento programmabile tramite timer, la De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B offre persino programmi automatici di risciacquo e decalcificazione, così da mantenere la macchina pulita e funzionante per anni, senza altro sforzo che la pressione di un tasto. Dotata anche di un comodo ripiano scaldatazze, è sostanzialmente la macchina per il caffè definitiva, a dir poco perfetta per qualunque vero amante del caffè!

Ovviamente la De’Longhi Magnifica S ECAM21.110.B non è l’unica proposta in sconto di Amazon, ed anzi le offerte disponibili sono davvero numerose, tant’è che vi invitiamo a consultare non solo la nostra lista di articoli consigliati ma anche, e soprattutto, la pagina Amazon dedicata ai prodotti in offerta, così da non perdervi nessuno degli articoli proposti. Qualora poi foste degli appassionati di caffè, vi invitiamo caldamente a consultare le nostre guide agli acquisti! La prima è relativa l’acquisto delle migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, la seconda è invece relativa le migliori cialde, capsule e caffè macinati. Oltre a ciò, come sempre vi invitiamo anche ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!