Tante offerte Amazon sui prodotti per la cura della casa

Le ultime offerte dedicate al natale di Amazon, non riguardano solo articoli tech ma anche altre categorie come ad esempio i detersivi ed altri prodotti per la cura della casa, con proposte tanto convenienti quanto diversificate, ma tutte con il prezzo scontato fino al 35%. Poiché non ci è dato sapere quando questa offerta terminerà, il nostro consiglio è quello di sfruttarla subito e poter fare scorta di questo genere di prodotti e ricevere i vostri acquisti prima della fine dell’anno.

Questa promozione riguarda un gran numero di detersivi dai formati classici ma anche alcuni versione risparmio che consentono quindi un doppio risparmio, se si aggiunge anche il fatto che sono scontati. Alcuni dei prodotti di questo formato risparmio sono le pastiglie per lavastoviglie Fairy Platinum, che alla modica cifra di 30,99€ è possibile acquistare tanto detersivo per effettuare oltre 189 lavaggi, con un prodotto che non solo possono esser utilizzate nei cicli di lavaggio brevi, ma che rimuovono anche le patine opache donando brillantezza ai piatti.

Non mancano poi ricariche e confezione starter pack della rivoluzionaria scopa Swiffer dotata di testa snodabile a 360° che permette di catturare lo sporco con i suoi particolari panni che combinano aziona elettrostatica ad una trama a nido d’ape sono capaci di catturare persino i peli di animali, e come se non bastasse è in grado persino di lavare il pavimento con gli speciali panni umidi che sciolgono lo sporco e rilasciano un fresco e piacevole profumo. Inoltre, fra le molte offerte che riguardano i prodotti per la casa è possibile trovare anche Ambi Pur Car a solo 11,99€, gli ottimi profumatori ambientali pensati per l’automobile ma perfetti per tutti gli spazi chiusi, che non sono coprono i cattivi odori ma li eliminano per sempre, rilasciando una fragranza leggera e fresca per oltre 30 giorni.

Le offerte dedicate ai prodotti per la casa proposte da Amazon sono molte e varie, per cui il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione in modo che possiate trovare quella più in linea con le vostre necessità.

