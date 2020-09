Tante offerte tech e i nuovi Echo e Fire TV nelle Offerte del giorno di Amazon!

Mentre volge al termine la settimana dei grandi preorder delle console di nuova generazione, dove Xbox Series S è l’unica console ancora disponibile su Amazon, sono arrivate le offerte del giorno che riguardano numerosi articoli tech, ma anche alcune novità a seguito degli annunci di ieri.

Infatti il colosso commerciale, oltre ad aver annunciato Luna, il sistema di streaming gaming diretto concorrente di Google Stadia, ha anche lanciato la nuova linea di Echo di 4^ generazione, caratterizzato da un nuovo design sferico ed un sistema di riproduzione nettamente migliorato, disponibili dal 22 ottobre 2020. Anche la Fire Tv è stata aggiornata con dei nuovi modelli 2020 che verranno rilasciati il 30 settembre, più potenti, dalle dimensioni ridotte e con una completa compatibilità con Alexa, che possono esser acquistati in diversi pacchetti come ad esempio con telecomando o senza l’opzione per i comandi della tv.

Fra le numerose offerte presenti nella selezione di prodotti vogliamo anche segnalarvi le cuffie Tronsmart TK09R-IT che possono esser acquistate a soli 25,15€ anziché 35,99€. Queste particolari cuffie sono compatibili con qualsiasi dispositivo, dalle console agli smartphone e grazie ai particolari driver da 50mm con magneti al neodimio è possibile ottenere un suono 7.1 surround digitale completamente immersivo. I cuscinetti delle cuffie, composti da una morbida schiuma con memoria, hanno un design comodo ed ultra leggero e coprono interamente le orecchie per un’isolamento totale creando situazioni di gioco completamente coinvolgenti ,senza ricevere disturbi dai rumori esterni. Completano la lista di feature di queste cuffie Tronsmart TK09R-IT la retroilluminazione RGB presente sui padiglioni esterni e la particolarità che il microfono è dotato di filtro anti rumore, il che permette una riduzione dei suoni migliorata oltre alla possibilità di essere orientato così da offrire una maggiore libertà dei movimenti.

Avrete capito che le offerte del giorno di Amazon di odierne sono veramente tante e variegate, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter sfogliare con i vostri occhi la lista di prodotti. Come ultima cosa prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!