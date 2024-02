Temu: 7 prodotti imperdibili a partire da 0,99€!

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato spesso di Temu, suggerendovi, per esempio, prodotti perfetti per i videogiocatori o per chi lavora in smartworking. Tuttavia, oggi vogliamo concentrarci sulle nuove offerte Pre-Primavera, suggerendovi 7 prodotti imperdibili disponibili a prezzi davvero ottimi a partire da 0,99€!

Gli articoli di Temu sono diventati virali sui social, soprattutto su TikTok, per la loro originalità e utilità. In molti casi, infatti, non sono disponibili nei negozi tradizionali e probabilmente non avreste mai immaginato che esistessero. Tuttavia, una volta che li avrete tra le mani, diventeranno parte essenziale della vostra borsa o dello zaino, sempre pronti per essere utilizzati. Dai localizzatori GPS per non perdere mai più le chiavi alle strisce LED per il TV, l'assortimento del catalogo è così variegato che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro.

Inoltre, prima di passare ai prodotti che vi consigliamo, se non conoscete già Temu vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a tutto ciò che dovete sapere su questo emergente marketplace. Vi possiamo anticipare che si tratta di un sito affidabile e, soprattutto, con tempi di spedizione più rapidi rispetto ai concorrenti. Ciò detto, buono shopping!

Chiavetta USB

Avere sempre con sé una chiavetta USB può rivelarsi estremamente utile durante il lavoro, lo studio o il tempo libero. Fortunatamente, grazie a Temu, potrete ottenere una chiavetta USB 3.0 ad alta velocità spendendo solo pochi euro. Le capacità di archiviazione vanno dagli 8GB ai 128GB, con quest'ultima opzione che costa solo 6,98€, un prezzo decisamente vantaggioso rispetto ad altri rivenditori. Inoltre, avrete la possibilità di scegliere tra quattro colori diversi, e grazie all'anello metallico potrete appenderla a una zip per non perderla mai di vista. Questa chiavetta è anche resistente all'acqua e agli urti, e dispone di tecnologie di debugging e di sicurezza dei dati per proteggere le vostre informazioni da hacker e virus.

Vedi su Temu

Braccio per smartphone da letto

Dopo una giornata di duro lavoro vi piace stare qualche minuto nel letto prima di dormire a scrollare i vari social con lo smartphone o il tablet, oppure a leggere con un e-reader? A fare al caso vostro è questo utilissimo supporto da appendere direttamente alla struttura del letto o al comidino, cosicché non dovrete più avere i muscoli del braccio doloranti dal tenere in mano il vostro dispositivo. Il supporto si può allungare fino a 0.8 metri ed è composto da un filo di alluminio robusto e snodabile, mentre il morsetto estendibile riesce a supportare dispositivi anche molto grandi.

Vedi su Temu

Spina 3 in 1

Questa comodissima spina, disponibile ad apena 4,48€ invece di 8,29€, vi permetterà di caricare contemporaneamente 3 dispositivi grazie alle sue porte, di cui una USB e due Type-C, offrendovi una ricarica rapida da 40W. Riuscirete, dunque, a ottimizzare i tempi e lo spazio, essendo compatibile con qualsiasi dispositivo tra cui smartphone, tablet, auricolari e molto altro. Comoda e pratica da infilare anche in una borsa, questa spina vi tornerà particolarmente utile durante i viaggi, eliminando la necessità di portare una spina per ogni dispositivo, dato che vi servirà solo il cavo!

Vedi su Temu

Localizzatore GPS

Avrete certamente sentito parlare degli Apple Air Tag, quei dispositivi da attaccare, ad esempio, alle chiavi, per evitare di perderle. Tuttavia, su Temu è disponibile una versione più economica, poiché con meno di 2,00€ potrete ottenere un localizzatore GPS con le stesse funzionalità. Basterà collegarlo all'app per smartphone e inserirlo nell'oggetto che desiderate tracciare, come chiavi, auto, portafogli o lo zaino dei vostri figli. Così facendo, potrete sapere sempre dove si trova il localizzatore, rendendo il ritrovamento degli oggetti smarriti un gioco da ragazzi.

Vedi su Temu

Auricolari wireless

Se siete alla ricerca di un paio di auricolari wireless, difficilmente ne troverete a meno sul mercato di questo modello in offerta ad appena 4,49€ invece di 15,99€. Disponibili in ben 5 colori, sono compatibili sia con dispositivi iOS che Android, permettendovi di godere dei vostri brani preferiti in ogni momento e godendo persino della resistenza all'acqua. Potrete, dunque, usarli anche sotto la pioggia o durante le sessioni di attività fisiche più intense grazie al design comodo e perfettamente aderente all'orecchio.

Vedi su Temu

Caricatore wireless magnetico

Se siete utenti Apple vi innamorerete di questo caricatore, dotato di ben 3 cavi per permettervi di caricare iPhone, AirPods e persino l'Apple Watch contemporaneamente grazie all'apposito supporto wireless. Potrete, dunque, ottimizzare al massimo il tempo e gli spazi, godendo di un cavo di alta qualità, lungo ben 1.2 metri e capace persino di sdoppiarsi tra lightning e USB. Insomma, potrete dimenticarvi di portare con voi cavi differenti per tutti i vostri dispositivi, tornando utile soprattutto durante i viaggi.

Vedi su Temu

Strisce LED TV

Concludiamo la nostra lista con un prodotto che rivoluzionerà completamente il vostro salotto: delle strisce LED RGB da applicare nel retro del televisore (o ovunque vogliate) e comandabilli a distanza tramite un comodissimo telecomando. Avrete a disposizione tantissimi colori, effetti e gradazioni di luminosità, potendo anche scegliere di sincronizzare le luci con l'audio in riproduzione nel vostro TV e, dunque, rendendo l'esperienza di visione molto più immersiva. In alternativa, potete decidere semplicemente di tenerle stabili con il vostro colore preferito, donando un'atmosfera magica alla stanza in cui vi trovate. Le strisce sono flessibili e si applicano semplicemente con un adesivo, non richiedendo, perciò, alcun intervento cacciavite o trapano!

Click here