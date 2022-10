Se state cercando un termoventilatore potente, perfetto per scaldare al meglio le vostre stanze durante i prossimi mesi di inverno, non dovreste assolutamente farvi scappare il modello Ardes disponibile in super sconto da Amazon. Per il momento, potrete portarlo a casa a soli 31,99€ invece di 49,90€. Un’offerta davvero insuperabile per questo articolo che, pur assicurandovi una temperatura gradevole in casa, vi permette anche di risparmiare sulla bolletta mensile!

Il termoventilatore Ardes, inoltre, scalda l’ambiente circostante in pochi minuti grazie alla sua potenza a 1500W e vi assicura la massima sicurezza grazie al sistema di protezione anti surriscaldamento! Data lo sconto attivo su questo piccolo elettrodomestico, super utile in vista dell’inverno, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile a questo prezzo.

Il termoventilatore in questione sfrutta l’ottima tecnologia ceramica che, in poche parole, gli permette di essere piccolo, compatto ma estremamente efficace contro il freddo invernale. Soffia aria calda oppure tiepida grazie al lavoro silenzioso svolto dalla turbina interna, garantendovi un riscaldamento veloce e omogeneo, anche grazie alla funzione oscillante. Quest’ultima è stata ideata per coprire spazi fino a 45m³!

Il pannello comandi del prodotto è provvisto di termostato e regolatore per gestire temperatura e potenza dell’aria. Dunque, potrete impostare a mano i livelli eco e comfort, con cui il potente flusso d’aria viene diffuso in tutta la stanza. Non meno importante, il termoventilatore Ardes vi garantisce la massima comodità poiché potrete trasportarlo facilmente dovunque vogliate grazie alla maniglia integrata, purché vi sia una presa di corrente nelle vicinanze. La sua forma lo rende inseribile anche negli angoli più angusti della stanza o dell’ufficio in cui avete intenzione di utilizzare, senza essere ingombrante né a livello di spazio né a livello visivo.

