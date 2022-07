Gli appassionati di survival horror si saranno sicuramente segnati con il pennarello rosso sul calendario la data del 2 dicembre di quest’anno. Proprio in tale giorno uscirà infatti sul mercato l’intrigante e promettente The Callisto Protocol, un’avventura spaziale proveniente direttamente dal creatore di Dead Space. Un appuntamento, insomma, a cui non farsi trovare assolutamente impreparati, con l’attesa che può fortunatamente essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo disponibile.

The Callisto Protocol

Ad essere disponibile al prezzo di lancio a tutti coloro che prenoteranno il gioco presso determinati rivenditori è poi la Day 1 Edition di The Callisto Protocol. Al suo interno, oltre ovviamente il gioco anche una skin per personaggio e le armi “Retro Prisoner”. Tutto il necessario, insomma, per partire fin da subito con il piede giusto in questa terrorizzante avventura nello spazio. Non manca poi una bellissima Collector’s Edition, di cui purtroppo non sono stati ancora aperti i preordini in Italia. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo per tenervi sempre sul pezzo a riguardo.

Se siete interessati a farlo vostro, The Callisto Protocol può in ogni caso a partire da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato. Di seguito tutte le offerte disponibili, suddivise per store e, ovviamente, versione del gioco.

