Tomb Raider: tutti i titoli della saga sono in sconto su Humble Bundle fino all’89%!

Tra le saghe immortali del settore videoludico possiamo sicuramente annoverare anche Tomb Raider, con le avventure di Lara Croft che sono oramai un piacevole leitmotiv da diverse decine di anni. Se per qualche motivo vi foste persi qualche particolare episodio della saga sarete lieti di sapere che su Humble Bundle sono attualmente in offerta con sconti fino all’89% praticamente tutti i vari titoli della serie di Tomb Raider ad oggi rilasciati. Un’occasione perfetta, insomma, per recuperare qualche gioco e mettere una pezza a delle lacune videoludiche.

La nostra selezione di prodotti:

Ad essere attualmente in offerta fino all’89% non sono però solo i titoli dell’elenco qui sopra, ma anche i vari DLC rilasciati per quella che è l’ultima trilogia di Tomb Raider. Se siete interessati ad approfittare di questa serie di offerte il nostro consiglio è quello di fare in fretta: esse saranno infatti valide solamente per ancora 6 giorni. Potete trovare tutti i titoli scontati seguendo comodamente il link qui sotto.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

