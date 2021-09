Tornano gli sconti Amazon sui videogiochi per Nintendo Switch!

Proprio stamattina vi avevamo proposto quella che è un’offerta imperdibile per gli amanti dei videogame in quanto, come avrete visto, su Amazon era in sconto ad un prezzo eccezionale l’ottimo Ratchet & Clank: Rift Apart, ultimo capitolo della lunga saga targata Insomniac Games. Ebbene, ora restiamo sempre in tema “Amazon e videogiochi” per proporvi quella che è la nuova tornata promozionale che il portale ci sta offrendo nell’ambito dei titoli per Nintendo Switch, i cui sconti accattivanti riuscirebbero a convincere qualsiasi giocatore all’acquisto!

Le offerte, infatti, sono davvero numerose ed ottime, e riguardano anche alcuni titoli sviluppati direttamente da Nintendo, generalmente non così inclini allo sconto. Tra questi, ci preme segnalarvi una piccola perla, passata un po’ in sordina lo scorso anno, ma decisamente meritevole della vostra attenzione!

Stiamo parlando di Paper Mario The Origami King, titolo arrivato su console nell’estate 2020, e caratterizzatosi come una delle più piacevoli sorprese dello scorso anno, ed il bello è che oggi Paper Mario è più conveniente che mai, giacché su Amazon è ora disponibile all’ottima cifra di appena 46,30€, con un risparmio di ben 13,69€, limitato però a pochissimi pezzi!

Occorre quindi darsi una mossa, ed acquistare subito il gioco prima che esso rincari di nuovo, anche perché – credeteci – ne varrà certamente la pena, visto lo stile, ma soprattutto il divertente gameplay, che mescola esplorazione, avventura e combattimenti in stile RPG!

Nel mentre, il piccolo Paper Mario sarà chiamato ad affrontare Re Olly, un malvagio monarca di carta, desideroso di conquistare il mondo dei funghi a colpi di Origami! Un’avventura davvero fuori di testa, pregna dello stile più tipico delle produzioni Nintendo, e con cui potrete divertirvi per ore, senza incorrere mai nella noia! Insomma, un must buy che, ovviamente, è comunque solo uno dei tanti tioli per Switch in sconto oggi, ed ecco perché vi suggeriamo sì di consultare la nostra selezione di prodotti in sconto, ma anche di dare un’occhiata all’intera proposta Amazon, così da scegliere il gioco che più si confà ai vostri gusti… ed al vostro portafogli.

