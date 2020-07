Tornano le imperdibili offerte degli XDays Mediaworld!

Dopo aver segnalato le offerte del giorno Amazon, vi informiamo che sono nuovamente disponibili gli XDays di MediaWorld. Infatti, da oggi e fino al prossimo 29 luglio 2020, troverete una serie quasi interminabile di sconti fino al 50% su tantissimi prodotti hi-tech, come smartphone, smart TV, console e videogiochi, computer e tanto altro ancora.

Nel ventaglio di prodotti promozionati vi consigliamo di tenere in considerazione l’iPad Pro 12,9 pollici di Apple. Si tratta di un tablet con processore Apple A12X e architettura a 64bit, accompagnato da un co-processore M12, 4 GB di RAM e ben 64 GB di memoria interna (in parte occupata dal sistema operativo iOS 12). Oltre alle prestazioni troviamo un comparto connettività di tutto rispetto, grazie alle antenne Wi-Fi, 4G LTE e Bluetooth 5.0. Invece sulla parte anteriore del tablet troviamo un ampio display da 12,9 pollici con una risoluzione di 2732 x 2048 pixel e una fotocamera anteriore da 7 MP, mentre sulla parte posteriore è collocata una sola fotocamera da 12 MP. Se siete interessati potete acquistare questo gioiellino a soli 999,00 euro anziché 1289,00 euro.

Se siete desiderosi di cambiare il vostro vecchio televisore, allora la Smart TV Samsung QLED QE75Q60RATXZT risponde quasi sicuramente alle vostre esigenze, con il suo nuovo ed allettante prezzo di vendita. Questo dispositivo vanta un pannello QLED da 75 pollici con una risoluzione in 4K (vale a dire 3840 x 2160 pixel). Inoltre, grazie al processore Quantum 4K, il televisore in questione riesce a garantire ottime prestazioni in qualsiasi condizione, grazie all’intelligenza artificiale sviluppata dalla casa coreana. Non manca naturalmente un ottimo comparto connettività e il tuner digitale terrestre completo per ricevere il segnale dei migliori canali italiani. Il suo prezzo di vendita è di 1699,00 euro, ma potete ora acquistare questa smart TV a soli 1100,00 euro.

Visto il gran numero di offerte, in questo articolo troverete una selezione di quelli che sono i migliori prodotti da acquistare in questo momento. Ciononostante, al seguente indirizzo troverete la lista completa degli articoli promozionati, cosicché possiate visionarli nella loro interessa. Prima di lasciarvi agli acquisti, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte last minute relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

