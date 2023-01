Una delle sensazioni più belle del mondo è entrare in una stanza ed essere avvolti dal profumo di una candela. Tra le migliori nel mercato vi sono senza dubbio le Yankee Candle, amate da milioni di persone per il loro aroma inebriante e per la vastissima scelta, capace di accontentare i gusti di chiunque; in occasione del nuovo anno, potrete trovare tantissime giare grandi in super sconto su Amazon!

Più di dieci tipologie di Yankee Candle sono infatti in sconto sulla pagina dedicata agli New Year Sales, con ribassi del 39% che vi permetteranno di risparmiare decine di euro sull’acquisto di una giara grande. Mentre il prezzo di listino è 32,90€, tutti i prodotti nel catalogo sono attualmente disponibili a soli 19,99€, quindi si tratta di un’occasione imperdibile se volete fare la scorta di candele.

Le giare grandi di Yankee Candle sono particolarmente convenienti: la dimensione è perfetta per riempire spazi sia piccoli che grandi con una deliziosa fragranza, mentre la durata di combustione può raggiungere fino a 150 ore. Avrete dunque a disposizione mesi di utilizzo, e grazie al pratico coperchio potrete preservare e contenere il profumo più a lungo, cosicché non perda alcun aroma nel corso del tempo.

Tra i vari aromi disponibili vi sono per esempio “Notte di mezza estate“, che con una miscela profumata di muschio, patchouli, salvia e mogano riempirà la vostra stanza con una fragranza inebriante e virile. In alternativa, gli amanti del dolce apprezzeranno particolarmente la Yankee Candle “Biscotti di Natale“, che vi farà sentire come nel laboratorio di una pasticceria, con note di vaniglia e burro.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi delle tantissime Yankee Candle in offerta su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare il catalogo completo per trovare quella perfetta per i vostri gusti. Il nostro consiglio è quello di approfittare degli sconti il prima possibile, dato che gli articoli potrebbero andare a ruba in fretta!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!