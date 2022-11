Negli ultimi due giorni, ossia alla vigilia del Black Friday e durante il venerdì nero, Unieuro ha rilasciato delle offerte incredibili. Oggi scopriamo che il portale ha esteso tali promozioni per il resto del weekend, dando così la possibilità di fare ottimi affari anche a chi non è riuscito ad approfittare delle recenti occasioni su smart TV, computer ed elettrodomestici di ogni tipo.

C’è da dire, però, che rispetto agli ultimi giorni alcuni prodotti sono terminati, ma potrete pur sempre beneficiare delle notifiche riguardo alla disponibilità, cosicché possiate approfittarne qualora uno o più prodotti tornassero disponibili tra oggi e domani. Tra le offerte rimaste attive più vantaggiose vi è l’aspirapolvere Rowenta X-Force RH9639 XFORCE FLEX 8.60 Allergy che, grazie a un enorme sconto del 58%, potrete acquistare a soli 149,98€ anziché 359,90€.

Gli aspirapolvere Rowenta, in particolare i modelli della gamma XForce Flex, sono noti per la loro flessibilità, che permette alla parte centrale del tubo di piegarsi fino a 90°, aspirando la polvere anche nei punti più difficili da raggiungere, come ad esempio sotto a un mobile o un divano. Quella degli aspirapolvere Rowenta è una caratteristica che non bisogna sottovalutare, dato che la vostra schiena ne beneficerà, soprattutto nel lungo periodo.

La linea XForce Flex di Rowenta si farà poi apprezzare per gli ottimi risultati di pulizia che riuscirete a ottenere, poiché implementa un motore capace di offrire fino a 200 Air Watt di potenza aspirante, più che sufficiente per aspirare dal pavimento qualsiasi tipo di sporco. E non solo dal pavimento, dato che con l’ausilio degli accessori (alcuni da acquistare a parte) potrete rimuovere la polvere anche su divani o negli interni dell’auto. Insomma, con Rowenta XForce Flex la pulizia sarà a 360°!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che, a questo giro, sarà veramente l’ultima ondata di sconti di questo Black Friday.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

