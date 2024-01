UNO All Wild a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi solo 10€

Volete un gioco semplice, veloce e divertente? UNO All Wild è quello che fa per voi. Perfetto per famiglie e bambini dai 7 anni in su, il gioco firmato Mattel Games oggi è in super offerta su Amazon, grazie a uno sconto del 20% che porta il prezzo a soli 10,39€, anziché 12,99€.

UNO All Wild, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO All Wild di Mattel è il gioco di carte perfetto per chi vuole divertirsi e sfidare gli amici in una serata di giochi da tavolo. Dimenticatevi delle regole di UNO che conoscete da anni: non ci sono colori né numeri da abbinare, ma solo jolly che creeranno situazioni inaspettate e continui cambiamenti. Si può giocare da 2 a 10 giocatori, una caratteristica che lo rende perfetto per le famiglie e i gruppi di amici.

Le regole sono facilissime da imparare e il divertimento è assicurato dalle carte Jolly Cambia Giro, Salta Giro, Pesca Due e Quattro, Scambio Forzato e Pesca Due Mirato. A questo prezzo è impossibile farselo scappare!

L'offerta di UNO All Wild a soli 10,39€, possibile grazie all'ottimo sconto del 20% attualmente presente su Amazon, è perfetta se volete acquistare un gioco da tavolo veloce, divertente e semplicissimo, che potete giocare con gli amici e con la famiglia ogni volta che avete un po' di tempo libero, senza mai rischiare di annoiarvi.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!