La sezione dedicata al cibo di Amazon si sta espandendo sempre di più, consentendo ai clienti (e soprattutto coloro che hanno Prime) di far arrivare alimenti e bevande direttamente a casa a prezzi decisamente inferiori rispetto a quelli del supermercato. Nello store sono anche presenti moltissime offerte che vi permetteranno di risparmiare ancor di più; in particolare, oggi i protagonisti sono uova di Pasqua e caffè, scontati fino al 35% nella pagina dedicata!

Il catalogo è veramente vasto: troverete non solo uova di Pasqua e caffè in capsule, ma anche latte, cioccolatini, prodotti per l’alimentazione infantile come latte in polvere e omogeneizzati e molto altro. Insomma, non solo potrete prepararvi alla Pasqua in arrivo, ma anche rifornire la dispensa con articoli delle migliori marche quali Lindt, lavazza, Borbone e Mellin.

Con soli 23,90€ invece di 32,90€ potrete infatti portarvi a casa tre prodotti a tema Pasqua, di cui un uovo KitKat e uno Galak da 230 grammi ciascuno e una confezione di coniglietti di cioccolato KitKat da 154 grammi. Le uova Nestlè sono tra le più buone in assoluto sul mercato e al supermercato vengono vendute singolarmente per più di 10,00€ l’una, quindi con una spesa unica non solo risparmierete tantissimo, ma farete felice tutta la famiglia.

Se invece siete in possesso di una macchina per il caffè compatibile con il sistema Lavazzza A Modo Mio non potete assolutamente perdervi l’offerta sulle capsule Borbone Don Carlo. La confezione da 100 pezzi è infatti in sconto a 17,39€ anziché 23,99€, facendovi spendere solamente 17 centesimi a unità! Frutto di una pregiata selezione di miscele, le cialde vi faranno ottenere un espresso dal gusto intenso e ricco come al bar, il tutto dal comfort della vostra cucina.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi cibi e bevande in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili!

