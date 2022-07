Se siete alla ricerca di un titolo narrativamente coinvolgente e, per certi versi, molto diverso da quello che di solito approda sul mercato, allora siamo certi che non vorrete lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon, dedicata al recentissimo Vampire: The Masquerade – Swansong, ultimo titolo prodotto su licenza dell’omonimo universo narrativo di GDR cartacei (e non solo).

Il prezzo proposto da Amazon, del resto, è davvero interessante, e vi permetterà di acquistare questo titolo con uno sconto del 50%, ovvero a soli 29,98€, contro gli originali 59,99€, il che non è affatto male per un gioco arrivato sul mercato appena un mese fa!

Ambientato in una Boston oscura e marcescente, Swansong è un titolo fortemente narrativo, il cui mood (ma anche il gameplay) sembrerebbero ripresi di peso dai titoli ad opera di Quantic Dream come Heavy Reain o il più recente Detroit: become Human.

In tal senso, il gioco ci metterà nei panni di 3 differenti personaggi, ovviamente tutti vampiri, e tutti parte della complessa gerarchia della Camarilla, una comunità di vampiri vasta e molto variegata. Giocando nei panni di Emem, Leysha e Galeb, ognuno con un proprio preciso ruolo “sociale”, Swansong ci immergerà in una storia politica e ricca di colpi di scena, in cui violenza e omicidi sembrerebbero le basi su cui si è strutturata la fragile ma duratura egemonia vampirica sulla città.

Non privo di colpi di scena e situazioni molto tese, Vampire: The Masquerade – Swansong è un titolo GDR che eredita dal sistema cartaceo alcuni guizzi, risultando certamente interessante non solo a quanti hanno già potuto saggiare gli intrighi del “Mondo di tenebra”, ma anche per intere schiere di giocatori completamente a digiuno dell’ambientazione originale.

Forse non per tutti al suo prezzo originale, Vampire: The Masquerade – Swansong risente in modo davvero molto positivo di questo taglio di prezzo proposto da Amazon, visto che a questo prezzo budget può certamente risultare più interessante anche a quanti non sono proprio avvezzi alle avventure narrative. Per questo, e prima che il prezzo torni alle origini, vi suggeriamo caldamente di approfittare dello sconto, acquistando il gioco tramite la pagina dedicata all’offerta prima che le scorte vadano esaurite.

