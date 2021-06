Ventilatori a colonna | I migliori del 2021

Con l’arrivo dell’estate, rinfrescarsi diventa quasi obbligatorio, a prescindere che ci si trovi all’esterno o all’interno. Diversi sono i rimedi per mantenere ideale la temperatura in una stanza, ma il più efficiente e pratico è quello di installare un ventilatore a colonna. Sebbene i più blasonati climatizzatori tendano a garantire prestazioni migliori, soprattutto negli ambienti di grosse dimensioni, affidarsi ad un ottimo ventilatore a colonna farà sì che i compromessi siano quasi inesistenti, avendo come vantaggi quello di occupare molto meno spazio, risparmiare cifre importanti e persino non danneggiare l’ambiente, dal momento che questa tipologia di ventilatori non si basa su alcun genere di GAS per produrre aria fresca, ma solo su ventole o un cilindro rotante.

Come riporteremo in seguito, entrambi i metodi di spostamento d’aria sono efficaci, ma ora vogliamo mettere in rilievo quelli che sono i migliori ventilatori a colonna, in modo da aiutarvi a scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, consci del fatto che qualsiasi modello citato in calce si adatterà sicuramente alla vostra stanza. Detto ciò, non perdiamo altro tempo e scopriamo subito quali sono le soluzioni che vi permetteranno di trascorrere le imminenti giornate afose senza sudare sette camicie.

I migliori ventilatori a colonna

Rowenta VU6670 Eole Infinite

Iniziamo questa bellissima lista proponendovi il Rowenta VU6670 Eole Infinite, senza dubbio uno dei migliori ventilatori a colonna attualmente esistenti sul mercato. Silenzioso ma potente, questo specifico modello vanta una tecnologia di oscillazione a 180°, perfetta per rinfrescare in modo uniforme l’intera stanza. La potenza di 40W farà sì che sia capace di mantenere freschi anche gli ambienti di medie e grosse dimensioni. Le ventole potranno essere settate su 3 velocità, ma vale la pena segnalare la presenza di una modalità automatica, capace di regolare autonomamente la velocità delle ventole in base alla temperatura ambiente, la quale verrà continuamente controllata dai sensori integrati. Dotato di un comodo telecomando e della funzione spegnimento automatico, questo ventilatore coniuga l’eleganza alle alte prestazioni.

Aigostar Ben 33JTS

Meno caro rispetto al modello precedente ma non per questo meno valido, il ventilatore a colonna Aigostar Ben 33JTS riesce a spostare una quantità d’aria di 13,37 m³ al minuto quando impostato nella sua modalità massima. La distribuzione ottimale del vento sarà garantita dall’oscillazione di 85°, inferiore rispetto alla soluzione Rowenta ma comunque più che adatta per ottenere una temperatura uniforme, soprattutto se posizionato in un angolo. La griglia frontale è molto spessa, facendo sì che gli oggetti piccoli non vadano ad infilarsi all’interno, utile soprattutto se si hanno dei bambini.

Pro Breeze

Un altro ventilatore a colonna che merita di essere menzionato è quello prodotto da Pro Breeze. La potenza di 45W garantirà un’ottima pressione dell’aria, mentre l’uniformità della temperatura viene assicurata dall’oscillazione di 80°. Anche su questo modello sono presenti le classiche 3 velocità di funzionamento, utili per adattarsi in base alla situazione giornaliera, nonché la funzione Timer, perfetta nel momento in cui volete che il ventilatore si attivi o si spegni ad un orario prestabilito quando vi allontanate da casa. Completano quella che è un’ottima soluzione di raffreddamento a colonna un design elegante e moderno.

Klarstein Skyscraper 3G

Proseguiamo la nostra lista relativa ai migliori ventilatori a colonna suggerendovi il Klarstein Skyscraper 3G, un modello che, fatta eccezione per il design, non si differenzia molto rispetto alle soluzioni citate pocanzi. Questo significa che vanta tutto il necessario per far sì che la vostra stanza riceva un raffreddamento efficace ed uniforme, merito dell’importante sistema di oscillazione che, su questo specifico modello, raggiunge i 90°. Il pannello di controllo, situato nella parte superiore della torre, è touch e vi permetterà di selezionare una delle 3 modalità di ventilazione, oltre alla funzione Timer e se disattivare o meno l’oscillazione. Ancora una volta, siamo di fronte ad un ottimo modello capace di soddisfare le vostre esigenze.

Princess

Tra i modelli che vi abbiamo proposto, il Princess è l’unico ventilatore a colonna ad essere smart. Questo significa che potrete comandarlo anche tramite smartphone con l’apposita applicazione, e sarete felici di sapere che è compatibile con Alexa e Google Assistant. Qualitativamente forse non raggiunge le prestazioni dei modelli precedenti, ma sarà comunque più che sufficiente per una stanza di piccole o medie dimensioni. Non manca poi il classico sistema di oscillazione che raggiunge gli 80°. Insomma, un modello adatto per chi preferisce avere il controllo senza alzarsi dal divano.

Amazon Basics

Come ultima soluzione, ma non per questo meno valida, vi consigliamo di prendere in considerazione il modello realizzato direttamente da Amazon. Probabilmente il più economico di tutti, questo ventilatore a torre sa essere molto efficiente e vi permetterà di scegliere una precisa oscillazione oltre la quale non deve spingersi. Questa caratteristica farà sì che l’uniformità della temperatura la possiate regolare in modo preciso, adattandola in base al posizionamento nella stanza. Infine, essendo basato su manopole e non su tasti fisici o touch, questo modello è perfetto per coloro che cercano una soluzione più semplice possibile.

Come scegliere un ventilatore a colonna

Ora che abbiamo scoperto quali sono i migliori ventilatori a colonna, è giunto il momento di conoscere quali sono i fattori che stabiliscono se un determinato modello è valido o meno. Nel caso di questi elettrodomestici, alcune delle funzionalità hanno un ruolo più importante della potenza erogata, ed ecco perché occorre controllare prima di tutto se un ventilatore ha o meno le funzioni che andremo a riportare di seguito, non lasciando cadere l’occhio solo sul wattaggio, che rimane comunque un fattore importante.

Funzioni

A nostro giudizio, un buon ventilatore a colonna non deve essere sprovvisto della funzione di oscillazione che, come dice la parola, permette al dispositivo di emanare l’aria fresca in modo uniforme. Sebbene questa funzione potrebbe rivelarsi poco importante nelle piccole stanze, è fondamentale invece nelle stanze di medie e grandi dimensioni, dato che il sistema di oscillazione eviterà che solo una specifica parte della stanza venga raffreddata. La maggior parte dei modelli raggiunge un’oscillazione di circa 100° il che è ottima ma, chiaramente, più è alta e più il raffreddamento sarà efficace.

Un’altra funzione che non dovrebbe mancare su un buon ventilatore a colonna, ma che fortunatamente è presente su qualsiasi modello recente, è la possibilità di scegliere diverse velocità della ventola. Spesso infatti si tende ad impostare il ventilatore sempre alla massima velocità, ma i modelli da noi segnalati vantano ottime prestazioni, quindi poter decidere la velocità delle ventole è importante, onde evitare di far calare troppo la temperatura della stanza e rischiare di prendere il raffreddore.

Funzioni come l’accensione e lo spegnimento automatico passano in secondo piano, ma vale la pena controllare che ci siano perché offrono un valore aggiunto al prodotto.

Potenza

Un ventilatore a colonna non ha bisogno di un enorme potenza, dal momento che il motore avrà il compito di far girare solo le ventole. Tuttavia, quest’ultime dovranno raggiungere una velocità elevata per riuscire a rinfrescare l’ambiente, quindi è consigliabile non prendere in considerazione modelli con wattaggi irrisori. A tal proposito, non esiste una soglia minima consigliata, ma modelli che vantano almeno 40W dovrebbero essere più che sufficienti per soddisfare le esigenze estive.

Tipologie

Nonostante esteticamente abbiano tutti la stessa forma, il metodo usato per raffreddare potrebbe essere diverso e non visibile all’occhio umano. I ventilatori a colonna, infatti, possono basare il loro funzionamento sulle ventole o su un cilindro rotante. Ad ogni modo, per l’utente finale cambia veramente poco o nulla, dato che entrambi i metodi garantiscono un ottimo raffreddamento.